Jornada gratuita de exámenes para detectar cáncer en mujeres se realiza en Floridablanca, Santander

La Alcaldía de Floridablanca puso en marcha una Unidad Móvil de Salud Femenina para facilitar el acceso gratuito a exámenes de detección temprana de cáncer de mama y de cuello uterino.

La estrategia permite a las mujeres acceder a citologías y pruebas para detectar el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigidas a mayores de 25 años. También se realizan mamografías para mujeres entre los 50 y 69 años, o menores que tengan antecedentes de cáncer de mama.

Según la administración municipal, la meta es beneficiar a cerca de 3.000 mujeres en el área urbana y rural. La unidad inició su recorrido en el parque principal de Floridablanca y atenderá en jornada continua de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Una beneficiaria de la jornada, Diana Karina Sandoval, señaló que este tipo de jornadas facilita el acceso a la salud. “Hay veces que uno no tiene el tiempo para ir a sacar una cita. Así es mucho más fácil”, dijo.

Las autoridades recomendaron:

Asistir con ropa cómoda.

Evitar relaciones sexuales durante los tres días previos al examen.

No utilizar medicamentos vaginales antes de la cita.

No acudir en periodo menstrual.

Presentar la cédula de ciudadanía al momento de la atención.

Y cada semana se publicarán en las redes sociales oficiales de la Alcaldía las fechas y puntos donde estará disponible la Unidad Móvil.