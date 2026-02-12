Hable con elPrograma

12 feb 2026

Bucaramanga

Jornada gratuita de exámenes para detectar cáncer en mujeres se realiza en Floridablanca, Santander

Buscan beneficiar a cerca de 3.000 mujeres con exámenes gratuitos para detectar a tiempo el cáncer de mama y de cuello uterino.

Bucaramanga

La Alcaldía de Floridablanca puso en marcha una Unidad Móvil de Salud Femenina para facilitar el acceso gratuito a exámenes de detección temprana de cáncer de mama y de cuello uterino.

La estrategia permite a las mujeres acceder a citologías y pruebas para detectar el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigidas a mayores de 25 años. También se realizan mamografías para mujeres entre los 50 y 69 años, o menores que tengan antecedentes de cáncer de mama.

Según la administración municipal, la meta es beneficiar a cerca de 3.000 mujeres en el área urbana y rural. La unidad inició su recorrido en el parque principal de Floridablanca y atenderá en jornada continua de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Una beneficiaria de la jornada, Diana Karina Sandoval, señaló que este tipo de jornadas facilita el acceso a la salud. “Hay veces que uno no tiene el tiempo para ir a sacar una cita. Así es mucho más fácil”, dijo.

Las autoridades recomendaron:

  • Asistir con ropa cómoda.
  • Evitar relaciones sexuales durante los tres días previos al examen.
  • No utilizar medicamentos vaginales antes de la cita.
  • No acudir en periodo menstrual.
  • Presentar la cédula de ciudadanía al momento de la atención.

Y cada semana se publicarán en las redes sociales oficiales de la Alcaldía las fechas y puntos donde estará disponible la Unidad Móvil.

