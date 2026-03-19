La agrupación de rock Aterciopelados anuncia su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 18: Andrea Echeverri and Héctor Buitrago of Aterciopelados band pose for a photo during a press conference at La Maraka on June 18, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

La agrupación de rock colombiana Aterciopelados anunció su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá.

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Esta presentación celebrará los 30 años del disco ‘La pipa de la paz’, conocido por los sencillos “Baracunatana”, “No necesito” y “Cosita seria”.

El concierto contará con interpretaciones renovadas de las canciones emblemáticas del álbum, además de invitados especiales.

Como parte de este aniversario, se grabarán nuevas versiones de algunas canciones del disco con invitados especiales y se remasterizará el álbum original.

El concierto se llevará a cabo el viernes 30 de octubre.

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La agrupación liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago ha ganado cuatro premios Grammy Latinos de ocho nominaciones, incluyendo ‘Mejor álbum alternativo’ en 2007 por ‘Oye’, así como cuatro nominaciones a los premios Grammy.