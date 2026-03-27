Andrea Echeverri volvió música su diagnóstico de cáncer de seno triple negativo (Johnny Nunez/Getty Images for The Recording Academy) / Johnny Nunez

Andrea Echeverri, la compositora y cantante de Los Aterciopelados, es un volcán de creatividad capaz de transformar en arte hasta las noticias más terribles.

Andrea recibió hace un tiempo un diagnóstico devastador para cualquier persona: Sufría cáncer.

Era un cáncer de seno, pero no de cualquier tipo. Era triple negativo, el más severo, metastásico y difícil de tratar de todos.

Triple negativo quiere decir que el cáncer no responde a tratamientos hormonales con estrógeno, progesterona, ni a la proteína Her2.

Sé, de manera muy cercana, de lo que les estoy hablando.

La esperanza de supervivencia es menor que la de cualquier otra clase de cáncer de seno y las posibilidades de reincidencia son mayores.

Por fortuna, fue tempranamente detectado.

Andrea no se dejó amilanar por el diagnóstico estremecedor. Se sometió a un duro tratamiento que incluyó mastectomía doble y quince días después, ante un nuevo hallazgo, extracción de su pezón derecho.

La florecita rockera convirtió su angustia y su dolor en una canción llamada “La teta pirata”.

Mil gracias a Andrea Echeverri, por su presencia hoy en El Reporte Coronell y por compartir su caso. Por favor, háganse periódicamente su examen de seno, no lo olviden, no lo aplacen, es una decisión que puede salvar su vida.

Los dejo con su canción “La teta pirata”. Un ejemplo de valor y de esperanza.