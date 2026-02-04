Más de nueve mil casos de personas diagnosticadas con cáncer en Santander

Bucaramanga

En el marco del día internacional de la lucha contra el cáncer, el secretario de salud de Santander Edwing Prada informó que al cierre del 2025 se reportaron más de 9 mil nuevos casos de personas diagnosticadas con cáncer y aseguró que entre los tipos de cáncer que más se reportan son el de seno, próstata, pulmón, estomago y colorrectal que incluso está por encima de la media nacional

Además, confirmó que en los hospitales regionales habrá consultorios dorados con los que se busca atender de manera pronta a los menores de edad que son diagnosticadas con cáncer, serán en total 20 centros de atención y se espera que el próximo año se duplique esta cifra.

“Queremos nosotros fortalecer la ruta dorada, ¿qué hemos identificado? Que el cáncer infantil posiblemente se está diagnosticando un poco tarde, entonces queremos crear unos consultorios dorados que van a ser específicamente para diagnóstico y tratamiento de cáncer infantil", indicó el secretario Prada.

Agregó el secretario que en el área metropolitana de Bucaramanga y en Barrancabermeja son los territorios en donde más se presentan casos de personas diagnosticadas con cáncer