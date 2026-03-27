Colombia espera rival en el Mundial 2026: Jamaica venció a Nueva Caledonia y se medirá con el Congo. (Photo by Manuel Velasquez - FIFA/FIFA via Getty Images) / Manuel Velasquez - FIFA

Avanza el repechaje internacional, instancia en la que se terminarán de definir las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo. Jamaica, por ejemplo, dio un paso firme rumbo al certamen internacional, debido a que derrotó por la mínima diferencia (1-0) a Nueva Caledonia y con ello está a un solo partido de meterse a la cita mundialista.

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Jamaica -0 Nuev Caledonia, repechaje FIFA

El cuadro jamaiquino, selección número 70 en el ránking FIFA, dominó desde el inicio al equipo neocaledonio, 150 del mundo, con Bailey Cadamarteri y Tyreece Campbell como principales referentes ofensivos.

Reflejó su superioridad al minuto 18 en una falta fuera del área que cobró Ronaldo Webster con disparo raso que pasó por debajo de la barrera que el guardameta Rocky Nyikeine atacó de manera deficiente y en el rebote Cadamarteri envió el balón a la red para el 0-1.

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El mismo anotador dejó escapar el segundo al 39, en una jugada por derecha en la que remató a segundo poste, pero ahora sí, Nyikeine respondió a la perfección. Posteriormente, Nueva Caledonia tuvo su opción más clara al 42 gracias a un disparo de Jean-Jacques Katrawa que atajó Andre Blake.

La segunda mitad ofreció un ir y venir continuó en el que el conjunto jamaicano generó las mejores oportunidades, pero Campbell y Cadamarteri no estuvieron finos en sus remates a portería. En los minutos finales Nueva Caledonia se volcó por el empate, aunque la deficiente técnica de sus elementos les impidió contratar.

Jamaica, a un partido del Mundial 2026

Con este triunfo, Jamaica disputará la final del repechaje mundialista con la República Democrática del Congo, representante del continente africano. Este duelo, que por cierto será a partido único, quedó programado para el martes 31 de marzo a partir de las 4 de la tarde (hora colombiana).

El vencedor de este duelo se clasificará al Grupo K del Mundial 2026, compartiendo zona con Portugal, Colombia y Uzbekistán.

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