Repechaje mundialista: Italia y las demás selecciones que siguen soñando con la Copa del Mundo 2026 (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images) / Mattia Ozbot - UEFA

El repechaje mundialista de la UEFA comenzó este jueves 26 de marzo con ocho encuentros a eliminación directa. Es preciso recordar que esta instancia accedieron los segundos clasificados de las Eliminatorias europeas y cuatro conjuntos procedentes de la Liga de Naciones.

Italia hizo la tarea, pero con sufrimiento

El desafío de Italia fue más mental que futbolístico pese a los problemas que aún presenta la ‘Azzurra’ en su manera de jugar, demasiado atenaza por los fracasos recientes, con demasiada presión por una posible nueva eliminación que le deje sin Mundial por tercera edición consecutiva. Pero superó el primer examen. Salió reforzada, más en temas de confianza que tácticos.

Son demasiados alicientes, demasiados aspectos extradeportivos los que maneja un equipo que, pese a ser superior a Irlanda del Norte, un combinado plagado de jugadores de segunda división inglesa, consiguió liberar un poco de ese peso que porta cada vez que salta al terreno de juego, siempre superada por las expectativas de toda su historia.

Dos zarpazos desataron la tensión en Bérgamo, en la casa del Atalanta. Dos jugadas permitieron a Gattuso abrazarse a Buffon y Bonucci en el banquillo. Dos goles, los de Tonali y Kean, en el segundo acto, que dieron un influjo de confianza para Italia en la gran final.

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Selecciones clasificadas a la fase final del repechaje europeo

Italia se enfrentará fuera de casa a Bosnia; Polonia, liderada por Robert Lewandowski, visitará a Suecia; Turquía viajará a Kosovo y Dinamarca se desplazará a la República Checa en las cuatro finales de la repesca europea para el Mundial 2026, que otorgarán a los ganadores una plaza en la fase final del torneo.

Así quedaron configurados los encuentros decisivos del próximo martes 31 de marzo en cada una de las cuatro rutas, después de los resultados de este jueves:

Italia ganó 2-0 a Irlanda del Norte

Polonia remontó a Albania (2-1)

Suecia se impuso por 1-3 a Ucrania en Valencia

Turquía doblegó 1-0 a Rumanía

Kosovo venció 3-4 en Eslovaquia

Dinamarca goleó a Macedonia del Norte (4-0)

Tanto Bosnia, frente a Gales, como República Checa, ante Irlanda, se clasificaron en la tanda de penaltis tras el 1-1 y el 2-2 después de la prórroga, respectivamente.

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Fase final del repechaje europeo