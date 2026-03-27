Bolivia sigue soñando: Vence a Surinam y ahora enfrentará a Irak

La Selección de Bolivia enfrentó a la de Surinam en uno de lo partidos del repechaje intercontinental en el estadio BBVA de Monterrey en México.

Dos selecciones sudamericanas, aunque Surinam representa a la Concacaf. Los bolivianos llegaban como séptimos clasificados en las Eliminatorias de Conmebol y buscaban su segundo Mundial tras haber participado en Estados Unidos 94.

Para Surinam, por otro lado, era el partido más importante de su historia. Una selección que ha crecido en los últimos años con jugadores que militan en el fútbol de Países Bajos, Turquía y Arabia y que quería clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

Fue un juego muy difícil para el equipo de Óscar Villegas que, por muy poco, llegaba como favorito ante su rival. En el primer tiempo, el encuentro fue de ida y vuelta, pero Surinam hizo un poco más por el partido al crear más opciones de gol.

Bolivia se llevó varios sustos con aproximaciones de Piroe, Chery y Kerk que llevaron riesgo al arco de Guillermo Viscarra. Los sudamericanos reaccionaron y también sorprendieron con opciones de Matheus, Villamil y Fernández.

Los arqueros fueron protagonistas, especialmente Viscarra que arriesgó su propio cuerpo cuando recibió un balonazo a quemarropa en el rostro para salvar a su selección. Tuvo que ser atendido para continuar el partido.

La primera parte se fue sin goles, pero en la segunda llegaron muy rápido. Al minuto 48, ya ganaba Surinam. El encargado de anotar fue Van Gelderen que aprovechó un caos en el área y una pelota suelta para celebrar.

Parecía que llegaba la noche para Bolivia pues no podía reaccionar y lo que creaba lo dejaba ir sin profundidad. Sin embargo, esto cambió al minuto 72.

Paniagua llegó para marcar el empate que con un buen remate venció al arquero Vaessen por ir bien ajustado a la base del poste a donde el portero no llegaba. Era un respiro para el equipo verde que, tras la anotación, fue con todo por el triunfo.

Que llegó por una falta en el área por una mano de Abena que el árbitro decretó como lanzamiento desde el punto de pena máxima. Quien tomó el balón para cobrar fue Miguelito Terceros que le pegó con fuerza para marcar el segundo.

Surinam tuvo el balón tras la anotación boliviana, pero la defensa del equipo del altiplano se mantuvo fuerte y compacta para evitar sorpresas, además, Viscarra intervino un par de veces más para salvar a su equipo.

Con este resultado, Bolivia clasifica a la segunda fase del repechaje en la que tendrá que enfrentar a la Selección de Irak en partido que se jugará el próximo 31 de marzo. Los asiáticos lograron llegar a México tras una difícil travesía y, ahora, ya conocen a su rival en el camino a la Copa del Mundo.