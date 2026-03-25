“Camacol se silencia porque es de Cambio Radical”: Petro por cifras de construcción de viviendas

Este miércoles, el presidente Gustavo Petro presentó su modelo económico, en el que exaltó la reducción de la inflación, disminución del desempleo y la generación de más de 600.000 empleos.

Así mismo resaltó la labor por la diversificación productiva, el impulso a exportaciones no minero energéticas, y para sectores como la manufactura y la agroindustria.

También destacó la reindustrialización, la transición energética, y el incremento de los créditos agrarios.

¿Qué dijo sobre Camacol?

Durante el evento, el alto mandatario habló también sobre las resistencias que ha tenido su administración, y en ese momento, señaló la caída en la construcción de residencias y apartamentos, como consecuencia del aumento en las tasas de interés del Banco de la República.

Dijo que Camacol guardaba silencio sobre la realidad de estas cifras, porque son de Cambio Radical.