“Camacol se silencia porque es de Cambio Radical”: Petro por cifras de construcción de viviendas
El presidente señaló a Camacol de guardar silencio con las cifras de construcción de viviendas en el país.
Este miércoles, el presidente Gustavo Petro presentó su modelo económico, en el que exaltó la reducción de la inflación, disminución del desempleo y la generación de más de 600.000 empleos.
Así mismo resaltó la labor por la diversificación productiva, el impulso a exportaciones no minero energéticas, y para sectores como la manufactura y la agroindustria.
También destacó la reindustrialización, la transición energética, y el incremento de los créditos agrarios.
¿Qué dijo sobre Camacol?
Durante el evento, el alto mandatario habló también sobre las resistencias que ha tenido su administración, y en ese momento, señaló la caída en la construcción de residencias y apartamentos, como consecuencia del aumento en las tasas de interés del Banco de la República.
Dijo que Camacol guardaba silencio sobre la realidad de estas cifras, porque son de Cambio Radical.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...