Tengo la solución de vivienda para 400 mil familias: Cárdenas sobre proyecto de Mi Casa Ya 2.0

En redes sociales hubo polémica por un video que publicó el precandidato Mauricio Cárdenas en el que habla del proyecto “Mi Casa Ya 2.0” en el que ofrece 400 mil subsidios de vivienda para los más pobres y para quienes se inscriban en una página suya tendrán prioridad, como respuesta a este video, la también precandidata Vicky Dávila, aseguró que es una compra de votos.

En entrevista con 6AM el precandidato Mauricio Cárdenas afirmó que no es así: “Son las buenas ideas, lo que pasa es que las buenas ideas empiezan a generar también efectos y reacciones”, aseguró.

Mi Casa Ya 2.0

“Lo que proponemos nosotros es un programa de vivienda sin cuota inicial, viviendas de 130 millones de pesos, el gobierno paga 30, que es la cuota inicial, y el saldo es un crédito a 20 años, tasa de interés subsidia del 6%, cuotas mensuales de 650 mil pesos, fijas, no cambian nunca”, así destacó Cárdenas su proyecto.

Es un programa con el que se va a impulsar la economía y al mismo tiempo resolver un problema social: 400.000 viviendas sin cuota inicial en los cuatro años de gobierno de 2026 al 2030.

“Es un programa atractivo, importante, interesante y es una idea que le permite a 400.000 familias que hoy no tienen casa propia, que ganan salario mínimo que puedan tener su casa”.

