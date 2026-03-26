Video: Atlético Nacional sufrió nueva goleada, esta vez en juego amistoso ante Cruz Azul

Cruz Azul goleó 3-0 a Nacional en Estados Unidos / Twitter: @CruzAzul.

En medio del presente campeonato y con la clasificación a playoffs ya asegurada, Atlético Nacional disputó un compromiso amistoso con Cruz Azul de México, juego que se llevó a cabo en el estadio PayPal Park de San José, en Estados Unidos.

El equipo antioqueño viajó a territorio estadounidense con el grueso de su nómina y el entrenador Diego Arias alineó un equipo mixto para el inicio del partido; no obstante, terminó trayéndose un resultado adverso, con una goleada 3-0.

La Máquina Cementera, que volvió a contar con Kevin Mier como titular, se quedó con la victoria gracias a los goles de Nicolás Ibañez (51′), Luka Romero (61′) y Mateo Levy (79′).

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional?

Atlético Nacional volverá al país en las próximas horas y de inmediato se concentrará para preparar su partido del próximo domingo, donde por la fecha 14 estará visitando al Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad, a partir de las 6:20PM.

Con un partido menos, el equipo antioqueño lidera el campeonato con 27 puntos. El cuadro nariñense, por su parte, es su principal escolta, también con 27 unidades pero con una menor diferencia de gol.

A pesar de haber recibido el alta médica, en Atlético Nacional aún no ha reaparecido Cristian ‘Chicho’ Arango, quien sufrió un fuerte choque durante el partido disputado en el Estadio Cincuentenario contra Águilas Doradas.