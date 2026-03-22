Tabla del descenso 2026: así quedó con la derrota de Internacional de Bogotá frente a Nacional
Impactante lucha para mantener la categoría de cara a la próxima temporada.
Comenzó la jornada 13 de la Liga Colombiana y aunque todos los focos apuntan a la lucha por clasificarse a las finales del primer semestre, también hay una pelea que está imperdible: el descenso.
Para muchos equipos, el 2026 es un año para certificar su permanencia en primera división. No solo se cuentan los clubes que ascendieron (Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba), sino también aquellos que desde hace varias temporadas han estado coqueteando con el Torneo de Ascenso.
Es por lo anterior que cada punto es vital de cara al promedio que a finales del presente decidirá los dos equipos que dirán adiós a la Liga.
Atlético Nacional 3-0 Internacional de Bogotá
Autoritaria victoria 3-0 de Nacional sobre Inter de Bogotá en el Atanasio Girardot. El verde logró imponerse en casa con las anotaciones de Juan Manuel Rengifo (31′), Alfredo Morelos (49′) y Matías Lozano (77′), mientras que en la visita fue expulsado Joan Castro (5′).
Tabla del descenso 2026
|Pos.
|Equipo
|Promedio
|20.
|Cúcuta Deportivo
|0.58
|19.
|Jaguares de Córdoba
|0.83
|18.
|Boyacá Chicó
|0.85
|17.
|Internacional de Bogotá
|1.09
|16.
|Deportivo Cali
|1.10
|15.
|Alianza Valledupar
|1.11
|14.
|Llaneros
|1.15
Partidos de la fecha 13 relacionados al descenso
- Domingo 22 de marzo
Alianza Valledupar vs Deportivo Cali (4 PM)
- Lunes 23 de marzo
Boyacá Chicó vs Deportes Tolima (2 PM)
Jaguares vs Águilas Doradas (6:20 PM)
- Martes 24 de marzo
Deportivo Pereira vs Cúcuta Deportivo (3:30 PM)
- Miércoles 25 de marzo
América de Cali vs Llaneros (8 PM)
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...