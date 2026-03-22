Tabla del descenso 2026: así quedó con la derrota de Internacional de Bogotá frente a Nacional / Colprensa

Comenzó la jornada 13 de la Liga Colombiana y aunque todos los focos apuntan a la lucha por clasificarse a las finales del primer semestre, también hay una pelea que está imperdible: el descenso.

Para muchos equipos, el 2026 es un año para certificar su permanencia en primera división. No solo se cuentan los clubes que ascendieron (Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba), sino también aquellos que desde hace varias temporadas han estado coqueteando con el Torneo de Ascenso.

Es por lo anterior que cada punto es vital de cara al promedio que a finales del presente decidirá los dos equipos que dirán adiós a la Liga.

Atlético Nacional 3-0 Internacional de Bogotá

Autoritaria victoria 3-0 de Nacional sobre Inter de Bogotá en el Atanasio Girardot. El verde logró imponerse en casa con las anotaciones de Juan Manuel Rengifo (31′), Alfredo Morelos (49′) y Matías Lozano (77′), mientras que en la visita fue expulsado Joan Castro (5′).

Tabla del descenso 2026

Pos. Equipo Promedio 20. Cúcuta Deportivo 0.58 19. Jaguares de Córdoba 0.83 18. Boyacá Chicó 0.85 17. Internacional de Bogotá 1.09 16. Deportivo Cali 1.10 15. Alianza Valledupar 1.11 14. Llaneros 1.15

Partidos de la fecha 13 relacionados al descenso

Domingo 22 de marzo

Alianza Valledupar vs Deportivo Cali (4 PM)

Lunes 23 de marzo

Boyacá Chicó vs Deportes Tolima (2 PM)

Jaguares vs Águilas Doradas (6:20 PM)

Martes 24 de marzo

Deportivo Pereira vs Cúcuta Deportivo (3:30 PM)

Miércoles 25 de marzo

América de Cali vs Llaneros (8 PM)