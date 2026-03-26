Mañana viernes, 27 de marzo, inicia el FIAV 2026: conozca las obras y la programación

A partir de mañana viernes, 27 de marzo, Bogotá vivirá una nueva versión del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) 2026, el cual irá hasta el domingo 5 de abril. En esta edición, el público podrá disfrutar de 27 espectáculos internacionales, 32 propuestas nacionales y 43 obras distritales.

El FIAV está inspirado en los grandes encuentros mundiales de teatro y artes escénicas. En Bogotá, el evento tiene como propósito reconectar a la ciudad con su historia teatral y escénica. Además, abre las puertas a propuestas contemporáneas de todo el mundo.

Lea también: Importante capital colombiana fue nombrada ‘la ciudad más auténtica del mundo para viajar’ ¿Por qué?

“El Festival no es solo una muestra de espectáculos. Es una conversación entre culturas, una oportunidad para que creadores colombianos dialoguen con artistas de todas partes del mundo. Esta dimensión hace que la ciudad se convierta durante esos días en un epicentro vivo donde las fronteras se diluyen y el arte se manifiesta en múltiples formas”, dice la Alcaldía.

Las obras destacadas del FIAV 2026

El FIAV 2026 cuenta con una gran cantidad de espectáculos que se podrán disfrutar entre amigos y familia, sin embargo, hay unas obras destacadas que incluso se han proyectado en eventos de talla mundial. Entre ellas están:

Numerical Series – Tao Dance Theater (China): La reconocida compañía TAO Dance Theater presenta sus más recientes piezas, ‘16’ y ‘17’, parte de su aclamada serie minimalista que investiga el cuerpo como lenguaje visual puro. Inspiradas en tradiciones como la danza del dragón, estas obras proponen una experiencia sensorial donde movimiento y sonido se integran de forma precisa.

La reconocida compañía TAO Dance Theater presenta sus más recientes piezas, ‘16’ y ‘17’, parte de su aclamada serie minimalista que investiga el cuerpo como lenguaje visual puro. Inspiradas en tradiciones como la danza del dragón, estas obras proponen una experiencia sensorial donde movimiento y sonido se integran de forma precisa. 24 preludios de Chopin / Henri Michaux: Movimientos – Compagnie Marie Chouinard (Canadá): La coreógrafa Marie Chouinard lleva a escena dos piezas emblemáticas que dialogan con la música clásica y las artes visuales. Un trabajo escénico de gran fuerza estética que combina teatralidad, corporalidad y composición interdisciplinar.

La coreógrafa Marie Chouinard lleva a escena dos piezas emblemáticas que dialogan con la música clásica y las artes visuales. Un trabajo escénico de gran fuerza estética que combina teatralidad, corporalidad y composición interdisciplinar. Encantado – Lia Rodrigues Companhia de Danças (Brasil): Desde la favela de Maré, esta obra construye un potente universo visual con textiles y cuerpos en movimiento. ‘Encantado’ explora lo sagrado y lo cotidiano, destacando el arte como herramienta de transformación social.

Desde la favela de Maré, esta obra construye un potente universo visual con textiles y cuerpos en movimiento. ‘Encantado’ explora lo sagrado y lo cotidiano, destacando el arte como herramienta de transformación social. Caperucita en Manhattan – Teatro La Abadía (España): Reinterpretación que Carmen Martín Gaite hace del clásico cuento de Perrault. Esta propuesta musical, con cinco intérpretes que realizan veinte personajes en un cuento de hadas contemporáneo, se centra en Sara Allen, que vive en Brooklyn y sueña con Manhattan. Un día se escapa para visitar a su abuela, antigua cantante de music hall, y se pierde en un viaje atemporal por diners, rodajes de cine y Central Park.

Reinterpretación que Carmen Martín Gaite hace del clásico cuento de Perrault. Esta propuesta musical, con cinco intérpretes que realizan veinte personajes en un cuento de hadas contemporáneo, se centra en Sara Allen, que vive en Brooklyn y sueña con Manhattan. Un día se escapa para visitar a su abuela, antigua cantante de music hall, y se pierde en un viaje atemporal por diners, rodajes de cine y Central Park. Muerte ordinaria – Teatro de las Naciones (Rusia): Adaptación contemporánea de ‘La muerte de Iván Ilich’, con una puesta minimalista que intensifica la reflexión sobre la existencia humana.

¿Cómo adquirir las entradas a los espectáculos?

Las boletas para las funciones individuales están disponibles desde el 4 de febrero de 2026 a través de los sitios oficiales como fiavbogota.com y tuboleta.com. También hay opciones de abonos para los amantes del teatro que quieran vivir varios días consecutivos del festival.