Bogotá presentará tres grandes producciones distritales en el FIAV 2026: ¿qué público puede asistir?

La capital del país vivirá en las próximas semanas una nueva edición del Festival Internacional de Artes Vivas, FIAV Bogotá 2026, el festival de artes vivas más grande de Latinoamérica. Este año, tendrá más de cien obras con lo mejor de la danza, el teatro, el circo, la música, los títeres y muchas más artes vivas, y se desarrollará del 27 de marzo al 5 de abril.

En el festival, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, presenta tres grandes estrenos distritales concebidos para escenarios de gran formato y pensados para públicos infantiles, juveniles y familiares: ‘Pedro y el lobo: ¿quién dijo miedo?’, ‘Las Cuatro Estaciones: anatomía de un vínculo’ y ‘Arquitectura de un vacío – Soundpainting’.

Dos de estos estrenos son producciones de la Secretaría de Cultura en articulación con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), y el tercero es el resultado de la Beca LEP de Grandes Espectáculos, en coproducción con la Fundación Teatro Libre de Bogotá e Improvisual, con estreno mundial en el FIAV Bogotá.

¿En qué consisten estas obras?

‘Pedro y el lobo: ¿quién dijo miedo?’ se basa en el clásico de Serguéi Prokófiev en una experiencia escénica que integra música en vivo, narración, danza, títeres y artes visuales, con la participación de la Orquesta Juvenil Filarmónica de Bogotá y la narración especial de Juan Pablo Raba.

‘Las cuatro estaciones: Anatomía de un vínculo’ reúne, por primera vez en Colombia, las versiones de Antonio Vivaldi, Ástor Piazzolla y Max Richter en un mismo espectáculo que dialoga entre la música, la danza y una propuesta visual de gran formato.

Mientras que la obra ‘Arquitectura de un vacío – Soundpainting’ propone una experiencia interdisciplinar que integra música, danza, teatro y mapping, guiada en tiempo real por el lenguaje del soundpainting y protagonizada por más de 30 artistas en escena.

Es importante mencionar que estos estrenos se presentarán en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. De esta manera, Bogotá se consolida como una ciudad de grandes eventos y una vitrina del talento local de las artes vivas.

“Con estos grandes estrenos reafirmamos nuestra apuesta por fortalecer la creación escénica local y por invertir en procesos que permitan a los artistas bogotanos producir, circular y encontrarse con la ciudadanía en escenarios emblemáticos y proyectarse a nivel internacional”, afirmó Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.