Indígenas Emberá secuestran y quitan la moto a un ciudadano tras accidente vial en UPI La Florida

Integración Social denuncia un caso de violencia y otro de presunto abuso sexual a jóvenes Emberá

En las últimas horas en inmediaciones de la UPI La Florida, ocurrió un accidente vial, en este se vieron involucrados integrantes de la comunidad Embera Katío asentada en esta Unidad de Protección Integral y un motociclista que transitaba por la zona.

De acuerdo con la información, tras el incidente la comunidad secuestró al conductor durante varias horas. Además, las entidades tuvieron conocimiento de que la comunidad indígena le solicitó al motociclista una suma de dinero a cambio de su liberación, y posteriormente le quitaron su moto.

Le puede interesar: Alcaldía de Bogotá pide al gobierno cumplimiento de compromisos con los Emberá

Adicionalmente, hizo presencia la Policía de Funza y se comunicó la situación tanto a la Alcaldía Municipal correspondiente como a la Defensoría del Pueblo, con el fin de mediar el hecho entre la comunidad y la persona secuestrada.

“La Alcaldía rechaza públicamente estos actos que pusieron en riesgo no solo al motociclista y a la comunidad asentada, sino también a niños y niñas Emberá que allí conviven y que configuran la mitad de la población dentro de La Florida”, dijo la Consejería para las Víctimas de Bogotá.

Puede leer: Alcaldía de Bogotá ordena evacuación urgente de la comunidad Emberá en la UPI La Rioja

Si bien los esfuerzos de diálogo surtieron efecto para la liberación de la persona que estuvo secuestrada, la comunidad ha impedido desde horas de la tarde del miércoles el ingreso de los equipos distritales.

“Por todo lo anterior, el Distrito denunciará las acciones corridas el día de hoy que que vulneran los deberes y derechos establecidos en La Florida, que deben ser acatados”.’