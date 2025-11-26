Indígenas Emberá intentan ubicarse nuevamente en el Parque Nacional de Bogotá

Bogotá

Durante la mañana del miércoles 26 de noviembre, un grupo de al menos 30 personas (en principio) intentaron ingresar al Parque Nacional y ubicarse de forma permanente allí, así como lo han realizado en otras ocasiones. Entre las personas que llegaron al reconocido parque del centro de Bogotá, había mujeres y niños.

Según la información de la secretaría de Gobierno de Bogotá, los funcionarios de la entidad llegaron al sitio e iniciaron inmediatamente diálogos con los representantes de las personas que estaban allí con el fin de ayudarlos a ubicarse en puntos adecuados mientras que son escuchados por parte del Gobierno Nacional.

“Nuestros equipos de la Secretaría de Gobierno a través de Diálogo Social y Asuntos Étnicos realizan el abordaje y acompañamiento de la comunidad Emberá en el Parque Nacional. Los equipos realizan enlace con el líder de la comunidad, a quien se le adelanta sensibilización frente al cuidado de los menores y las pocas garantías que existen al permanecer en el lugar. El líder manifiesta que se encuentran a la espera de respuesta institucional por parte del Gobierno Nacional, sobre las solicitudes pendientes de reubicación y restitución de tierras. En el sector, algunos transeúntes expresan inconformidad, por lo que se mantiene la intervención oportuna para prevenir confrontaciones y preservar la convivencia”. Explicaron desde la Secretaría de Gobierno a través de su cuenta de X.

¿Qué pide la comunidad Emberá que llegó al Parque Nacional?

Aseguran los Voceros de las personas que llegaron al Parque Nacional que están esperando una respuesta institucional por parte el Gobierno nacional, sobre las solicitudes pendientes de reubicación y restitución de tierras. Acuerdos a los que se había llegado desde la vez anterior cuando las comunidades estuvieron presentes por varios meses.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Gustavo Quintero, aseguró que no se permitirán las vías de hecho.

“Desde la madrugada, equipos de la Alcaldía de Bogotá que permanentemente hacen presencia en el Parque Nacional realizaron el abordaje a un grupo de personas Emberá que intentan asentarse en este entorno. Reiteramos que esta vía de hecho no fue ni será permitida. El parque se mantendrá sin ningún tipo de ocupación, e insistimos a los voceros de la comunidad en el llamado de atención por el riesgo al que se enfrentan los menores de edad en este tipo de actuaciones”. Escribió en su cuenta de X.