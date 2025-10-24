Alcaldía de Bogotá pide al gobierno cumplimiento de compromisos con los Emberá

La unidad de Victimas, la secretaria de Gobierno y el distrito anunciaron el retorno de cientos de indígenas embera que se encuentran en diferentes zonas de Bogotá a sus territorios. (Colprensa - Lina Gasca) / Lina Gasca

Bogotá D. C.

La Alcaldía de Bogotá hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la Unidad para las Víctimas para que cumplan los compromisos adquiridos con la comunidad Emberá, especialmente con las familias que retornaron en septiembre de 2024 desde el Parque Nacional.

En un comunicado, el Distrito aseguró que ha cumplido a cabalidad sus obligaciones, incluyendo la realización de siete giros económicos a las 156 familias que retornaron, así como cinco visitas de seguimiento y acompañamiento permanente en los procesos de reubicación.

Sin embargo, advirtió que el Gobierno Nacional no ha completado los giros ni las acciones prometidas para garantizar la sostenibilidad de estas familias en sus territorios.

La Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Integración Social reiteraron que mantienen las vías de diálogo abiertas y que han brindado apoyo logístico y humano a los procesos de retorno más recientes, que involucraron a más de 1.400 personas entre el 8 y el 11 de septiembre de 2025.

El Distrito también señaló que algunas familias Emberá permanecen en los alojamientos temporales, a pesar de que se les ha ofrecido la posibilidad de activar la Ruta de Integración Local o acceder a medidas individuales de arriendo, opciones que —según la administración— han sido rechazadas por algunos voceros de la comunidad.

En su mensaje final, Bogotá pidió al Gobierno Nacional y a la Unidad para las Víctimas acelerar las solicitudes de reubicación y reiteró que bloquear vías o ocupar el espacio público no es el camino, insistiendo en que el diálogo sigue siendo la vía para garantizar los derechos y la seguridad de la población Emberá.