Corte ordena a la Alcaldía de Bogotá que traslade de forma urgente a indígenas Emberá de La Rioja

JUSTICIA

Caracol Radio conoció en primicia que la Corte Constitucional ordenó una serie de medidas urgentes para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de la comunidad indígena Emberá que permanece en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja en Bogotá.

Le puede interesar https://caracol.com.co/2025/11/10/corte-deja-en-firme-condena-de-35-anos-de-prision-contra-hombre-que-mando-a-matar-a-su-mama/

En una reciente decisión, la Sala Octava de Revisión, con ponencia del magistrado Héctor Carvajal, alertó sobre las precarias condiciones de habitabilidad en el lugar y la necesidad de un traslado inmediato a un nuevo espacio que cumpla con los estándares mínimos de dignidad, salubridad y seguridad.

Por eso, mientras se estudia de fondo esta tutela, la Sala ha adoptado una serie de medidas provisionales.

En ese sentido, se ordenó a los líderes de la comunidad Emberá así como a la Consejería Distrital de Paz, de la Alcaldía de Bogotá, que en 15 días haga el traslado de las personas víctimas del conflicto que permanecen en La Rioja.

"ORDENAR a la comunidad Emberá que habita la UPI- La Rioja y a la Consejería Distrital de Paz, Victimas y Reconciliación que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, efectúen el traslado delos integrantes de la comunidad Emberá, que fueron víctimas del conflicto y permanecen en dicho lugar, así como a las personas que están identificadas en la Resolución 415 del 29 de septiembre de 2025, a la UPI-La Florida, sólo en el caso de que el concepto del IDIPRON sea favorable para dicho traslado“, indica la providencia.

#Atención @CaracolRadio conoció que la Corte Constitucional ordenó a la Alcaldía de Bogotá que en 15 días haga el traslado de la comunidad indígena Emberá que permanece asentada en La Upi La Rioja, por considerar que este espacio no cumple con parámetros de salubridad, ni… pic.twitter.com/3T0ALmRq0h — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 10, 2025

Asimismo, en las medidas adoptadas, el alto tribunal ordenó al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) entregar de forma inmediata (24 horas siguientes a la comunicación de la decisión) extintores y capacitar a la comunidad en su uso.

También pidió a los líderes de la comunidad indígena Emberá a mantener despejadas las salidas de emergencia y a mejorar el manejo del agua y los residuos sólidos, tras detectarse problemas de insalubridad en el refugio.

Se pide analizar si se pueden trasladar a La Florida

Asimismo, la Corte dispuso que el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) emita un informe técnico sobre el posible traslado de la comunidad a la UPI-La Florida.

Esta alternativa solo podrá concretarse si no afecta los programas sociales dirigidos a otros grupos vulnerables que se benefician actualmente de ese espacio.

Cabe resaltar que si el IDIPRON concluye que el traslado a La Florida no es viable, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) deberá identificar un predio cercano a Bogotá que sirva como refugio temporal para la comunidad Emberá en un plazo máximo de cinco días.

La decisión también obliga a la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación a garantizar que los procesos educativos y de salud de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad no se interrumpan durante el traslado.

Por su parte, la Personería de Bogotá deberá comunicar las órdenes de la Corte a los líderes y voceros Emberá en su propio idioma, para asegurar que la comunidad entienda claramente las decisiones adoptadas.