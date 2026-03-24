Familias Emberá cumplen tres meses a la intemperie en Ibagué: Defensoría exige su retorno

Ibagué

La Defensoría del Pueblo emitió un contundente comunicado a la opinión pública, en el que exigió medidas urgentes para el retorno seguro de por lo menos 13 familias indígenas de la comunidad Emberá Katío, que permanecen desde hace más de tres meses a la intemperie en el barrio La Pola de Ibagué.

Según el Ministerio Público, las condiciones indignas en las que permanecen las familias, a la espera de un retorno a su tierra de origen, Bagadó, Chocó, evidencian una discriminación estructural y exclusión histórica contra los pueblos indígenas. En total, son 39 personas, entre ellas 23 niñas y niños, tres mujeres gestantes y una adulta mayor.

“Esta comunidad, desplazada forzosamente desde Bagadó (Chocó), permanece en situación de calle desde el 17 de diciembre de 2025, tras la suspensión de un proceso de retorno que no se concretó. La prolongación de esta crisis evidencia no solo fallas institucionales, sino también la persistencia de dinámicas que reproducen abandono y discriminación hacia los pueblos étnicos”, reza el comunicado.

Desde julio de 2025, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Ibagué ordenó el amparo de los derechos a la vida digna, la salud y la diversidad étnica de esta comunidad, en el marco de una acción de tutela interpuesta por la Regional Tolima de la Defensoría.

Si bien en diciembre de 2025 se logró el retorno de 17 familias bajo responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué, las 13 restantes permanecen en un limbo institucional, bajo la competencia de la Unidad para las Víctimas.

“En este contexto, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a la Unidad para las Víctimas (UARIV) para que gestione, sin más dilaciones, el traslado inmediato de estas familias a sus territorios ancestrales en el Alto Andágueda, garantizando un retorno digno, voluntario y seguro, en cumplimiento de las decisiones judiciales vigentes y bajo un enfoque diferencial étnico”, enfatizó la entidad.

A la par, la Defensoría pidió a la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Unidad para las Víctimas coordinar de manera inmediata acciones efectivas para atender la emergencia humanitaria: