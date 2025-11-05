Alcaldía de Bogotá ordena evacuación urgente de la comunidad Emberá en la UPI La Rioja
La Alcaldía dio un plazo de tres días para que más de 1.400 personas desalojen voluntariamente el predio, mientras se ofrece acompañamiento para su retorno a los territorios de origen.
Colombia
La Alcaldía de Bogotá y el IDIPRON emitieron un aviso urgente para la comunidad Emberá que habita la Unidad de Protección Integral – UPI “La Rioja”, ubicada en la Calle 4 No. 14-14. Según el comunicado oficial, el inmueble presenta “condiciones críticas de riesgo estructural, eléctrico y sanitario que ponen en inminente peligro la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas que permanecen en el lugar, especialmente de los niños, niñas y adolescentes”.
Plazo y acompañamiento
De acuerdo con la orden emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la comunidad tiene un plazo máximo de tres días para desalojar voluntariamente el predio. El secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva, señaló que se ofreció “acompañamiento a retorno a sus territorios a más de 1.400 personas”, aunque no todos aceptaron.
Normas de convivencia y procesos de integración
La administración distrital recordó la importancia de que las familias “hagan parte de procesos de integración local y cumplan con las normas de convivencia en la ciudad”, en paralelo a la evacuación por razones humanitarias y de seguridad.
Riesgos identificados
Entre los principales problemas señalados por el IDIPRON se encuentran:
- Deterioro de la estructura del inmueble que podría generar colapsos.
- Fallas en las conexiones eléctricas que representan peligro de incendios o electrocución.
- Condiciones sanitarias deficientes que afectan la salud de los ocupantes.
El instituto reiteró que la medida tiene “carácter prioritario y humanitario”, con el objetivo de proteger la vida y la integridad de todos los ocupantes del predio.