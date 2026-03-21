MinSalud alerta sobre el consumo excesivo del acetaminofén y los riesgos para la salud mental

El Ministerio de Salud y Protección Social encendió de nuevo las alarmas este sábado por la circulación del llamado “reto del acetaminofén”, una tendencia en redes sociales que impulsa a jóvenes a consumir dosis peligrosas de este medicamento.

La advertencia no solo apunta a los efectos físicos, sino que hace un nuevo énfasis en las consecuencias para la salud mental.

De acuerdo con la entidad, esta práctica ha generado un aumento en los casos de sobredosis, especialmente en menores de edad. El fenómeno, impulsado por los retos virales, está transformándose en un problema de salud pública con impacto directo en hogares, colegios y entornos sociales.

¿Qué riesgos hay?

Aunque el acetaminofén es uno de los medicamentos más usados para tratar dolor y fiebre, su consumo sin control médico puede desencadenar efectos graves. Entre ellos, lesiones hepáticas que pueden evolucionar rápidamente hacia una insuficiencia aguda, además de daños renales y trastornos gastrointestinales como vómitos y dolor abdominal.

Pero el nuevo llamado del Ministerio pone el foco en el impacto mental. Si bien la evidencia científica aún es limitada, las autoridades han identificado que el consumo excesivo puede estar asociado a irritabilidad, ansiedad, cambios en el estado de ánimo y somnolencia excesiva, que según el comunicado de la entidad, puede “afectar la concentración y el rendimiento académico”.

Esto significa que abusar del medicamento termina alterando la forma en que los jóvenes sienten, piensan y se relacionan, lo que agrava un contexto donde la salud mental ya es una preocupación creciente en el país.

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Frente a este escenario, el Ministerio reiteró sus recomendaciones ante evitar la automedicación, especialmente en niños y adolescentes; respetar las dosis indicadas y acudir de inmediato a servicios de salud ante síntomas como náuseas, somnolencia o cambios emocionales.