El Metro empieza antes de rodar: así es la experiencia en el Vagón Escuela de Bogotá

En medio de la alta demanda en TransMilenio, Bogotá se prepara para un nuevo capítulo con la llegada del Metro de Bogotá. Espacios como el Vagón Escuela buscan transformar la cultura ciudada desde ahora. | Foto: Getty Images / holgs

La iniciativa hace parte de la campaña de cultura ciudadana impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, que busca transformar los hábitos de los usuarios del transporte público bajo el mensaje #MetroTransmilenioEsUno. Más allá de la infraestructura, el Distrito insiste en que el verdadero cambio está en la conducta de quienes usan a diario estos sistemas.

Ubicado en el Parque de los Niños y las Niñas (carrera 60 No. 63-49), el Vagón Escuela permite a los visitantes vivir una experiencia inmersiva donde aprenden normas básicas como ceder la silla, respetar los turnos, cuidar los espacios y mantener un ambiente adecuado durante el viaje.

El espacio está abierto de martes a domingo y festivos, entre las 9:00 a.m y las 5:00 p.m. Además, si viene acompañado de un menor de 14 años, podrá ingresar, pero si tiene más de 15 años y sin compañia de niños, debe inscribirse mínimo 48 horas antes en el correo electrónico vagon.escuela@metrodebogota.gov.co.

Esta estrategia busca preparar a la ciudadanía para la llegada de la Línea 1 del Metro de Bogotá, un proyecto que avanza de forma sostenida y que transformará la movilidad en la ciudad. En ese contexto, el Vagón Escuela no solo enseña reglas, sino que promueve valores como el respeto, la empatía y la corresponsabilidad.

La campaña también advierte que prácticas cotidianas como colarse, hacer ruido excesivo o dañar los espacios públicos no pueden trasladarse al metro. La apuesta es clara: si no se corrigen estos comportamientos en sistemas como TransMilenio, dificilmente cambiarán cuando entre en operación el nuevo modelo de transporte.

El mensaje final es contundente: el Metro no se mueve solo con trenes, se mueve con personas. Por eso, iniciativas como el Vagón Escuela buscan que Bogotá no solo estrene infraestructura, sino también una cultura ciudadana a la altura del reto.