Por obras del metro en estación 4 habrá cierres viales en Bogotá: Fecha, horarios y lugares exactos

En Bogotá se sigue con la construcción de la primera línea del metro, mismo proyecto que ya inició obras de elevación de las vigas de cajón de la estación número 4, en la avenida Primero de Mayo entre las calles 42C sur y 42 sur, en el suroccidente de la ciudad.

Por lo anterior se han llevado a cabo diferentes cierres nocturnos desde el pasado sábado 11 de marzo, los mismos que tienen previstos terminar el 4 de abril de 2026.

Estos cierres fueron pensados por la alcaldía para ocurrir en dos etapas, donde la primera se llevó a cabo en la calle 42 sur sobre la calzada norte de la avenida Primero de Mayo. Desde las 11:30 de la noche del 21 de marzo hasta las 3:00 del pasado 24 de marzo se dieron las clausuras nocturnas de las vías.

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¿En qué fechas y horarios serán los cierres viales nocturnos en la segunda etapa de las obras del metro de la avenida Primero de Mayo?

La segunda etapa de estas restricciones viales están pensadas para ser llevadas a cabo desde la calle 42 sur sobre la calzada sur de la avenida Primero de Mayo, desde las 11:30 de la noche del próximo 1 de abril hasta las 3:00 de la mañana del próximo 4 de abril.

También la Alcaldía Mayor informó que la calzada sur de la avenida Primero de Mayo entre las calles 42C sur y 42 también será cerrada en su totalidad durante 24 horas, pero contando con un contraflujo que será habilitado en la calzada norte.

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Asimismo como en la primera etapa, la autoridad asegura que garantizará el paso de los peatones, a pesar de que también se realizará el cierre del andén sobre el costado sur de la avenida Primero de Mayo entre las calles 42C sur y 42 sur.

Aquí le dejamos una imagen publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de su portal web oficial, donde podrá conocer detalles de los cierres y desvíos en la Avenida Primero de Mayo por la elevación de las vigas cajón en la estación 4.

Imagen oficial de los cierres y desvíos en la avenida Primero de Mayo, publicada por el portal web oficial de la Alcaldía de Bogotá. Ampliar Imagen oficial de los cierres y desvíos en la avenida Primero de Mayo, publicada por el portal web oficial de la Alcaldía de Bogotá. Cerrar

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¿Habrá algún cambio en alguna ruta alimentadora de Transmilenio durante los cierres viales nocturnos en la segunda etapa de las obras del metro de la avenida Primero de Mayo?

Sí, según la entidad, los usuarios de la ruta alimentaria 8-2 Kennedy Hospital de TransMilenio tendrán una serie de cambios durante el desarrollo de las obras, como los que hubo durante la primera etapa.

En esta segunda etapa, esta ruta tomará la carrera 78 hacia el sur, hasta la avenida Villavicencio, donde seguirá hacia el norte. Después, tomará la carrera 79 al oriente hasta la calle 42 sur y seguirá al oriente por la transversal 78J.

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