El proyecto Vías del Samán no logra consolidar su modelo financiero tras cinco años

Pereira

La segunda calzada de la variante La Romelia – El Pollo, uno de los más importantes para la conectividad entre Risaralda, el Norte del Valle del Cauca y Caldas, atraviesa un momento crítico debido a la falta de cierre financiero y el incremento desbordado de costos.

Así quedó evidenciado tras el más reciente comité directivo del Proyecto Vías del Samán que se realizó en Pereira, donde los gobernadores de Risaralda y el Valle del Cauca, confirmaron que todavía no hay claridad sobre los recursos disponibles ni sobre el monto real que se requiere para culminar todas las obras.

Uno de los puntos más preocupantes es el aumento en los costos del proyecto. Solo en el caso de La Romelia - El Pollo, la inversión pasó de $210.000 millones a más de $930.000 millones, lo que representa un incremento superior a los $700.000 millones.

Este aumento evidencia fallas en la planeación técnica y financiera, generando dudas sobre la viabilidad del modelo bajo el cual fue estructurado el proyecto hace cinco años y, pese a pedir claridad por parte de las autoridades locales, la mayor responsabilidad recae sobre el Gobierno Nacional a través de Invías y Findeter.

Foto: variante La Romelia - El Pollo - Gobernación de Risaralda (archivo) Ampliar Foto: variante La Romelia - El Pollo - Gobernación de Risaralda (archivo) Cerrar

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Aunque se han registrado avances en estudios, diseños y algunos frentes de obra, la realidad es que el proyecto no cuenta con los recursos suficientes para avanzar de manera sostenida. Incluso, la primera fase de La Romelia - El Pollo, presenta limitaciones financieras, lo que refleja una desconexión entre lo proyectado y la disponibilidad real de inversión. Así lo indicó el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño.

“Vuelvo a reiterar, a la altura de este comité todavía no se tiene claro el cierre financiero y estamos expectantes realmente que nos puedan decir con el actual modelo, cómo está el cierre financiero y cuánto haría falta para buscar las nuevas fuentes de financiación que pudieran tenerse en cuenta para la culminación de obras como la variante La Romelia - El Pollo”, indicó el gobernador Patiño.

Además, compromisos iniciales como la ejecución de siete tramos en los primeros años no se han cumplido, dejando un avance fragmentado y por debajo de lo esperado.

Otro de los problemas señalados es la ausencia de información clara que permita a los gobiernos locales tomar decisiones estratégicas, lo que sigue retrasando el proyecto.

A esto se suma la complejidad en la gestión predial, considerada uno de los principales cuellos de botella. Las autoridades han solicitado apoyo técnico especializado, aunque este proceso también depende de la disponibilidad de recursos. Además, dijo el gobernador Juan Diego Patiño, que lastimosamente no hay diálogos con la ministra del Transporte, aunque intentando reuniones, no se ha podido.

“Yo no hablaría de malas o buenas, no hay relaciones. Lastimosamente yo he venido solicitando espacios con la señora ministra. Lo que se ha planteado son mesas técnicas, que una de ellas es la que estamos llevando a cabo”, señaló el mandatario departamental.

Foto: Intersección de Galicia (única obra entregada en Risaralda) - Ministerio de Transporte (archivo) Ampliar Foto: Intersección de Galicia (única obra entregada en Risaralda) - Ministerio de Transporte (archivo) Cerrar

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El panorama también es incierto para sectores como Cerritos – La Virginia, donde, pese a que se anunciaron estudios y diseños, aún no se conoce el costo final ni la fuente de financiación.

Desde Risaralda y el Valle del Cauca, se insiste en que la definición del cierre financiero es responsabilidad del Gobierno Nacional, del cual se esperan decisiones concretas para destrabar el proyecto.

Mientras tanto, Vías del Samán continúa sin una base económica sólida, lo que mantiene en suspenso una obra clave para la movilidad y el desarrollo del suroccidente de Colombia.