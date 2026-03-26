Consejo de Estado dictaminó salida de gobernador de San Andrés y abrió investigación en su contra

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Consejo de dictaminó salida de gobernador de San Andrés y abrió investigación en su contra

El Consejo de Estado dictaminó la salida de su cargo del gobernador de San Andrés, Nicolás Gallardo, además de ordenar abrir una investigación penal y disciplinaria en su contra.

En abril de 2025, la justicia anuló la elección del gobernador por doble militancia, luego de comprobar que Gallardo apoyó a candidatos a la Asamblea Departamental de partidos distintos al Partido Liberal, que era el que avalaba su candidatura.

En agosto de 2025, esa medida fue suspendida temporalmente por una tutela que alegaba que el proceso disciplinario no había sido traducido al creole, por lo que se habría vulnerado los derechos del gobernador.

Ahora, el Consejo de Estado confirmó la salida y compulsa copias a otras autoridades para detectar posibles retrasos injustificados en el proceso, lo que abre la puerta a investigaciones disciplinarias, penales y sanciones.

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