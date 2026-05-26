¿Habrá incremento en el costo de la energía por fenómeno de El Niño? Gerente de Afinia responde
El dirigente de la compañía prestadora estuvo en 6AM W de Caracol Radio hablando sobre la crisis de energía que vive la región Caribe.
¿Habrá incremento en el costo de la energía por fenómeno de El Niño? Gerente de Afinia responde
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En desarrollo.
Escuchar la entrevista completo:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuchar Caracol Radio en vivo:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....