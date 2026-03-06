Exalcalde de Tunja Arturo Montejo se refiere al fallo del Consejo de Estado contra Mikhail Krasnov

Tunja

El exmandatario de los tunjanos Arturo Montejo Niño indicó que esta era una decisión que ya estaba cantada debido al fallo que había emitido el Tribunal Administrativo de Boyacá en 2025.

“Era una decisión ya cantada, el Tribunal Administrativo Boyacá el año pasado determinó que el alcalde Mijail Krasnov pues estaba inhabilitado por un contrato que había suscrito con la UPTC en la época, en el periodo en que no se puede contratar con entidades dentro del sitio o dentro del área donde va a hacer la elección”, manifestó el exalcalde de Tunja.

Montejo Niño, indicó además que este fallo debió salir hace tiempo, pero que todo fue a causa de los múltiples recursos que instauró Krasnov.

“Se demoró mucho porque el alcalde Krasnov hizo uso de muchos recursos, de muchos temas que desafortunadamente la ley permite y bueno, ya conocida esa decisión en última instancia del Honorable Consejo de Estado, pues que le queda a la ciudad, esperar las nuevas elecciones atípicas, elegir un alcalde por año y medio”, expresó.

Por último, Arturo Montejo aseguró que con este tipo de situaciones la que ha perdido es la ciudad en su desarrollo, ya que, según él, no se vislumbra un gran proyecto.

“Pero tristemente el problema es que Tunja prácticamente ha perdido cuatro años en su proyección como ciudad, en su dimensión como capital de departamento, porque desafortunadamente no se vislumbra un proyecto que genere visión para nuestra ciudad, que genere desarrollo y que genere progreso, entonces ese es el problema, que la ciudad de Tunja prácticamente pierde cuatro años”, recalcó Arturo Montejo.