“No hay un alto al fuego”: Político libanés sobre lanzamiento de 100 bombardeos de Israel al Líbano

Firass Abiad, político y médico libanés que fue ministro de Salud Pública entre 2021​ y 2025, estuvo en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo y habló sobre el reciente lanzamiento de 100 bombardeos de Israel en distintos municipios del sur y del este del Líbano.

“No hay un alto al fuego, que realmente esto es solo un nombre. Desde el final de la guerra, incluso de la guerra de 2024, Israel ha continuado la guerra”, afirmó el político libanés.

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Para Abiad Israel no está feliz con ningún alto al fuego, ni con Irán ni Estados Unidos, sin embargo, toma al Líbano como el eslabón más débil para que no haya un alto al fuego.

El exministro de Salud Pública del Líbano asegura que Israel no ha cumplido con su parte del acuerdo ni acatando las leyes humanitarias.

“Israel en todas sus guerras no ha estado cumpliendo las leyes humanitarias, ha estado atacando centros humanitarios, hospitales que han dejado hasta 120 muertes de ataques, incluyendo ataques dobles. Todo esto ha sido reportado a todas las organizaciones internacionales, incluyendo Amnistía Internacional”, comentó Abiad.

¿Hezbollah para el gobierno libanés es un socio o es un enemigo dentro del pueblo?

Para el exministro de Salud Pública del Líbano, el gobierno logró hacer concesiones para poder desarmar a Hezbollah en el sur del país y que, justamente, por primera vez en 40 años lograron reunirse Israel y el Líbano en negociaciones directas con Israel bajo la ayuda de los Estados Unidos.

Pese a esto, Israel continúa atacando el Líbano y hace que la posición del gobierno sea muy débil y los pone en una situación muy compleja junto con Hezbollah.

De igual manera, señaló que una gran población libanesa no comparte lo que está haciendo Hezbollah y que apoya precisamente lo que está tratando de hacer el gobierno, apoyar que se desarmen. Sin embargo, es muy difícil con los ataques continuos al Líbano, también hace difícil olvidar todo lo que hace Israel y poner en primera plana el hecho de desarmar a Hezbollah.

Con este panorama, Abiad manifiesta que lo primero que se necesita es un alto al fuego que se haga efectivo, para que todo se pueda cumplir y, eventualmente, llegar a un desarme de Hezbollah.

Debido a esto, el político libanés resalta la importancia que pueda tener Donald Trump y Estados Unidos, para que hagan presión a Israel y se llegue a un alto al fuego.

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“Un alto al fuego es muy importante para la región, todo esto gracias a la presión que puede hacer Estados Unidos a Israel y que, con esa presión, de pronto se podría llegar a negociaciones en Washington, que es lo que todos los libaneses esperan y piden que pase”, aseguró Firass Abiad.

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