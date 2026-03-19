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19 mar 2026 Actualizado 14:06

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Pereira

Agente de tránsito fue atacado con arma traumática por conductor que se habría pasado un semáforo

Fue capturado por el delito de violencia contra servidor público; desde el Instituto de Movilidad rechazan este hecho.

Agente de tránsito fue agredido por un infractor en Pereira (foto: Policía Nacional)

Agente de tránsito fue agredido por un infractor en Pereira (foto: Policía Nacional)

Pereira

Un hecho de intolerancia se registró en Pereira luego de que un agente de tránsito fuera atacado con un arma traumática mientras realizaba un procedimiento en vía pública.

El caso ocurrió en la calle 21 con carrera novena, en pleno centro de Pereira, cuando el funcionario requirió a un conductor que, presuntamente, había cometido una infracción al pasarse un semáforo en rojo; según la información oficial, el ciudadano intentó evadir el control y, al verse acorralado, descendió del vehículo y accionó el arma contra el agente.

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Tras lo ocurrido, el responsable fue capturado en flagrancia y dejado a disposición de las autoridades judiciales, donde deberá responder por este ataque contra un servidor público.

Julián Buitrago, director del Instituto de Movilidad de Pereira, rechazó el hecho y reiteró la preocupación por los actos de violencia contra quienes ejercen funciones de control en la ciudad.

“Desde el Instituto de Movilidad condenamos enérgicamente todos estos actos de intolerancia que desafortunadamente han sido promovidos por diversos personajes a través de redes sociales, invitando a la desobediencia civil y a respetar la autoridad; esos casos terminan mal. Pedimos comedidamente que se respete la autoridad, que respeten al agente de tránsito y en este caso, ya que el conductor fue judicializado, esperamos que le caiga todo el peso de la ley.”

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El agente fue trasladado de inmediato para recibir atención médica. Las autoridades confirmaron que la lesión fue superficial y que se encuentra fuera de peligro, aunque recibió incapacidad por seis días.

Asimismo, se anunció que se mantendrán las acciones para prevenir este tipo de situaciones y se aplicarán medidas contundentes frente a cualquier agresión contra servidores públicos en la ciudad.

Sebastián Grajales

Sebastián Grajales

Comunicador Social y Periodista, ha sido presentador y coordinador informativo de Telecafé Noticias,...

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