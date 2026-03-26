Más pacientes podrán acceder a medicamentos para la Hepatitis C: ¿En qué consiste la medida?

El Ministerio de Salud declaró de interés público varios tratamientos contra la hepatitis C y habilitó el proceso para otorgar licencias obligatorias. Lo que significa que el Gobierno priorizará el acceso a la salud sobre los precios de medicamentos.

La medida, se da a partir de la Resolución 453 de 2026, la cual busca garantizar el acceso a tratamientos de alta eficacia con alternativas accesibles, y aplica a medicamentos basados en sofosbuvir + velpatasvir y la combinación con voxilaprevir, medicamentos antivirales que se usan específicamente para el tratamiento de la enfermedad.

La medida inicia el proceso para habilitar la producción o importación de medicamentos patentados por terceros mediante licencias obligatorias.

La hepatitis C es una enfermedad silenciosa que puede derivar en cirrosis o cáncer hepático si no se trata a tiempo, lo que incrementa su impacto en términos de salud pública y costos.

En este contexto, cabe recordar que históricamente, los tratamientos para hepatitis C han sido considerados de alto precio, lo que ha representado una barrera de acceso y un reto financiero para el sistema de salud.

Con la declaratoria de interés público, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá adelantar el proceso para definir si se otorgan las licencias obligatorias para que se materialicen alternativas más económicas en el mercado, que permitirá el ingreso de medicamentos genéricos para tratar a un mayor número de personas.

La decisión se adopta en medio de un aumento en los diagnósticos. A partir de las cifras dadas por el Instituto Nacional de Salud - INS y la Cuenta de Alto Costo - CAC, en Colombia los casos pasaron de 314 en 2020 a 1.255 en 2024, lo que refleja una tendencia creciente.

Según el comunicado, el uso de los medicamentos basados en sofosbuvir + velpatasvir y la combinación con voxilaprevir, ha cambiado el manejo de la enfermedad, con tasas de curación superiores al 90 % e incluso cercanas al 95 % en algunos casos.

Aunque desde 2017 el país implementa un modelo de compra centralizada que ha permitido ampliar el acceso a los medicamentos, con coberturas cercanas a la totalidad de los pacientes, el incremento en la demanda ha elevado el número de tratamientos requeridos y los recursos destinados.

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El aumento de diagnósticos no necesariamente implica una expansión descontrolada de la enfermedad, sino un sistema más activo en su detección. Sin embargo, esto tiene un efecto directo, en donde más pacientes identificados implican mayor necesidad de tratamiento oportuno.