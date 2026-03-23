Procuraduría acompañará investigación sobre accidente de avión Hércules en Putumayo

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, se pronunció tras el accidente de un avión tipo Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, y expresó sus condolencias a las familias de los uniformados que iban a bordo.

A través de un mensaje oficial, el jefe del ministerio público aseguró que la entidad acompañará las investigaciones que se adelanten para esclarecer las causas del siniestro, en un caso que aún no tiene un reporte confirmado de víctimas o personas lesionadas.

De acuerdo con la información preliminar, la aeronave transportaba tres pelotones de soldados, lo que equivale a más de 100 militares que cumplían labores operativas. La magnitud del número de ocupantes ha generado preocupación mientras las autoridades avanzan en la verificación de lo ocurrido, por la falta de capacidad de centros de salud en el territorio.

Eljach señaló que el seguimiento de la Procuraduría buscará garantizar que las investigaciones se desarrollen con rigor y transparencia, para establecer lo ocurrido con los miembros de la Fuerza Pública en ejercicio de sus funciones.

En paralelo, las autoridades continúan recopilando información en el lugar del accidente, una zona de difícil acceso en el sur del país.