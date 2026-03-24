Ecopetrol supera falla en Refinería de Cartagena e investiga causas del incidente

La compañía Ecopetrol informó este martes que el incidente que ocasionó la falla en el sistema de energía eléctrica en el sistema de la Refinería de Cartagena fue superado.

La infraestructura permite que funcionen de manera continua los equipos industriales que transforman el petróleo en combustibles y por eso tuvieron que detener las operaciones durante más de una semana.

El comunicado anuncia que una vez se presentó el problema, equipos técnicos iniciaron labores para restablecer el servicio eléctrico y estabilizar las condiciones de la planta.

Tras recuperar el suministro de energía, se ejecutó un proceso conocido como arranque secuencial. Este procedimiento consiste en reactivar, paso a paso, cada una de las unidades de proceso, las áreas donde se producen gasolina, diésel y otros derivados, con el fin de garantizar seguridad y evitar nuevas fallas.

Según Ecopetrol, este proceso se completó sin incidentes y actualmente todas las unidades operan en condiciones normales. Esto permite atender la demanda nacional de combustibles sin restricciones.

Además, la empresa destacó que durante los días que duró la contingencia no se presentaron afectaciones en el abastecimiento. El despacho de productos refinados hacia distribuidores se mantuvo estable, lo que evitó impactos en estaciones de servicio y consumidores.

Las soluciones de Ecopetrol

En paralelo, la petrolera anunció la creación de una comisión investigadora que se encargará de determinar las causas exactas del incidente. Este análisis busca establecer si la falla fue producto de un problema técnico interno, una sobrecarga o factores externos.

La compañía aseguró que continúa implementando un plan de mitigación de riesgos, enfocado en reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico de la refinería y prevenir situaciones similares.

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Las medidas son importantes para la compañía, ya que la refinería de Cartagena es una de las principales instalaciones del país para el procesamiento de crudo. Allí se transforma el petróleo en combustibles que abastecen tanto al transporte como a sectores productivos.

Las consecuencias de una interrupción prolongada en su operación podría generar escasez o presiones en los precios.