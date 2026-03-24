Canciller Villavicencio baja la tensión con Ecuador tras controversia por presuntos bombardeos

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio afirmó que Colombia no está interesada en un conflicto con Ecuador. En declaraciones recogidas por Deutsche Welle (DW), la ministra explicó que las operaciones militares ecuatorianas responden a la lucha contra el crimen organizado, incluso con bombardeos en zonas cercanas a la frontera.

El pronunciamiento busca bajar la tensión en un momento especialmente delicado, luego de varios días de acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos.

El hecho que detonó la crisis

El punto más crítico fue la aparición de una bomba en territorio colombiano. Inicialmente, el presidente Gustavo Petro denunció un posible bombardeo, lo que generó una fuerte reacción diplomática.

Sin embargo, una investigación posterior aclaró que el artefacto no explotó y terminó en Colombia tras un comportamiento inusual, done fue lanzado en Ecuador, impactó una estructura, rebotó y cruzó la frontera.

El informe técnico del Ministerio de Defensa colombiano indica que la bomba fue lanzada a baja altura y velocidad, lo que provocó que no penetrara el terreno, sino que continuara su trayectoria tras el impacto. Finalmente, fue encontrada intacta por civiles y destruida de manera controlada por expertos.

El episodio generó lo que el propio informe describe como una fuerte escalada verbal entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa. Durante varios días, la posibilidad de un ataque deliberado elevó la tensión política y mediática.

La política del presidente Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico se ha dirigido más a los diálogos con los grupos armados y a la sustitución de los cultivos ilícitos que a la confrontación militar.

Asimismo, la ministra Villavicencio espera lograr, en el marco de la reunión de la Comunidad Andina CAN, que se realizará en Lima, Perú, en los próximos días, que se den consensos con la facilitación de la Secretaría General de la CAN, para llegar a un entendimiento mutuo que reconcilie a Ecuador y Colombia, donde se espera un nuevo encuentro.