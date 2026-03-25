Tensión en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba por paro minero: bloqueos completan 10 días

Montería

Sigue la tensión en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba por cuenta del paro minero que completaría 10 días con bloqueos en varias rutas.

En diálogo con Caracol Radio, el director de la Asociación Transportadora de Carga (ATC), Anderson Quiceno, advirtió sobre la quema de cinco vehículos y la preocupación de este sector por la continuidad de la protesta.

“Los camioneros no hemos salido del estallido social, estamos viviendo un estallido social desde el año 2021: más de cien vehículos incinerados en el país y unas condiciones de infraestructura y de seguridad que son deplorables. Es injusto ver la falta de recursos logísticos y la falta de recursos económicos para poder enfrentar esta situación”, expresó el directivo.

Asimismo, señaló que “el sector camionero del país es contratado por diferentes empresas de transporte que les asignan una ruta y esa ruta tiene unos costos relacionados con esa operación (…) La mayoría de los vehículos están represados allá y han manifestado los riesgos que vienen ocurriendo en el Bajo Cauca antioqueño”.

Por su parte, el alcalde de Puerto Libertador, Ramón Rubio, dijo que esta zona del sur de Córdoba aún no se recupera de la emergencia generada por las inundaciones y ahora se sumaría una nueva crisis por cuenta de las protestas que se promueven en el marco del paro minero.

“Estamos prácticamente terminando el proceso del frente frío, que tuvimos muchos problemas en varios sectores y la economía se afectó bastante. Además de eso, también las empresas privadas han desempleado a muchas personas, la economía se ha venido al piso y ahora, para rematar, el paro minero. Parece ser que los mineros están haciendo un plantón para presionar al Gobierno por unos acuerdos que, según ellos, el gobierno nacional les incumplió en el año 2024”, manifestó.

Finalmente dijo que, pese a la afectación, en el municipio no se han presentado situaciones de desabastecimiento de alimentos.

Los bloqueos se mantienen en la vía Montelíbano – Puerto Libertador (sur de Córdoba) y en sectores de Antioquia como Caucasia – Cáceres, a la altura del Guarumo y Cáceres, Jardín de Tamaná, en el punto El Puerto.