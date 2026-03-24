18 municipios del Tolima en alerta por crecientes e inundaciones a causa de las fuertes lluvias

Tolima

En diálogo con Caracol Radio el mayor, Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima, se refirió a las afectaciones que generaron las lluvias del puente festivo en varias zonas del departamento.

“Se presentaron varias emergencias a causa de las lluvias, sobre todo en Melgar, Ibagué y el norte del departamento, hubo desbordamiento de algunos ríos entre los que está el Lagunilla afectando viviendas rurales y cultivos en el norte del departamento”, dijo el mayor Luis Fernando Vélez.

Por otra parte, se registró afectación en el 90% de las vías rurales de Ibagué, en el municipio de Melgar se presentó inundación en el sector del Icacal zona que se ha convertido en el foco de este tipo de emergencias y en el barrio Sicomoro.

“Se presentaron movimientos en masa y se mantuvo la alerta en 18 municipios especialmente en Chaparral, Dolores, Cunday y Villarrica, así las cosas, se continua el monitoreo de los principales afluentes hídricas”, dijo el mayor Vélez.

Al igual, las lluvias afectaron la vía Roncesvalles – Rovira y por otra parte, el corredor vial Líbano – Villahermosa en donde se presentaron varios movimientos en masa.

“Debemos estar muy atentos y hacer actividades de prevención con los comités locales de emergencias para que los ciudadanos conozcan las rutas de evacuación, conozcan los peligros que se están enfrentando en el caso que se presente una situación de emergencia”, puntualizó el mayor Vélez.

Dato: el Tolima tiene 17 municipios en alerta amarilla, 11 en naranja y en rojo Cunday, Villarrica y Prado.