Paro minero: advierten sobre alza en los precios de productos de la canasta familiar en Montería

Paro minero: advierten sobre el alza en los precios de productos de la canasta familiar en Montería. Foto: Colprensa (referencia).( Thot )

Montería

Comerciantes del Mercado del Sur de Montería, principal central de abasto de la ciudad, advierten sobre el aumento en los precios de varios productos de la canasta familiar que provienen del interior del país como la cebolla roja, la papa, zanahoria y otros.

“Se comenta que hay varios vehículos incinerados, eso lo dicen los mismos conductores que lograron pasar hacia Montería, donde se ha aumentado la mayoría de los productos. La zanahoria pasó de $2.000 kilo a $2.500, el tomate pasó de $3.500 kilo a $5.000, la remolacha estaba en $4.000 el kilo y ahora se encuentra en $5.000”, precisó Nicolás España, comerciante del Mercado del Sur.

“Vemos que es una situación grave porque estos son productos esenciales en la canasta familiar. En frutas, tenemos que el tomate de árbol que costaba $2.000 kilo ahora está en $5.000 y la mora que costaba $1.500 pasó a $2.500 bolsa. También subió la fresa y el lulo”, agregó.

Sobre productos apetecidos para esta época previa a Semana Santa, el comerciante Nicolás España detalló que “el bagre con hueso se encuentra $45.000 y el pulpo a $50.000”.

Los comerciantes también se sumaron a las peticiones de diálogo con soluciones contundentes para que retorne la normalidad a las vías del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, donde se completan nueve días de paro minero.