Ya se reporta el desplazamiento de 150 personas dentro del Bajo Baudó por el paro armado del ELN

Chocó

Este viernes, la gobernación del Chocó, en coordinación con diferentes entidades como la Armada y la Policía, coordinó el envío de ayudas humanitarias al Bajo Baudó, donde más de 6 mil personas están confinadas por el constriñendo del grupo ilegal ELN, que ordenó un paro armado en los ríos Docampadó, Ijúa y Orpúa que impide a 26 comunidades afro e indígenas conseguir alimentos.

Jenny Rivas, secretaria de gobierno de Chocó, informó que la ayuda ya está en la alcaldía del Bajo Baudó, desde donde se coordinará el envío a las comunidades que requieren los alimentos de manera urgente por el desabastecimiento que tienen.

“500 kits de alimentos, 500 kits de aseo. Esto era prioritario y era muy importante hacerlo y de manera urgente, teniendo en cuenta que estas familias, más de 6.000 personas que se encuentran confinadas en este momento por cuenta del constreñimiento armado ilegal, presentan desabastecimiento, presentan dificultades”, reportó la funcionaria.

Manifestó que esta carga no se pudo entregar directamente debido a que la aeronave que la transportaba no pudo aterrizar en el caserío de Orpúa por el clima y la situación de seguridad. Sin embargo, se espera que este sábado comience la distribución en el territorio. Pero esa no solo es la problemática; los menores tampoco han podido acceder a la educación.

“Claro que sí, de hecho, hay familias ya desplazadas. No en el área urbana; se desplazaron a otra comunidad, más o menos alrededor de unas ciento cincuenta personas. De Santa Rosa de Ijuá se desplazaron a Puerto Meluk Pacífico, dentro del mismo Bajo Baudó”.

Recordemos que las familias confinadas pertenecen a 16 comunidades afro y 10 de indígenas. Por ahora no se reporta ninguna acción directa contra la población civil, recalcó la secretaria Jenny Rivas.