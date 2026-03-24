Siete de los uniformados que murieron en trágico accidente aéreo eran de Córdoba
Los uniformados serán recibidos con honores en las próximas horas en el departamento.
Montería
Fuentes de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional confirmaron que siete de los 69 uniformados que murieron en el trágico accidente aéreo registrado el 23 de marzo en inmediaciones de Puerto Leguízamo, Putumayo eran del departamento de Córdoba.
De acuerdo con lo establecido, se trataba de los siguientes militares, dos eran hermanos:
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- Soldado profesional Arley Camilo Tordecilla Warnes
Montería - Córdoba
- Soldado profesional Daniel Esteban Arias Pérez
Puerto Libertador - Córdoba
- Soldado profesional Santiago Andrés Arias Pérez
Puerto Libertador - Córdoba
- Soldado profesional Cristián Camilo Baza Tordecilla
Vereda Charruba, Tierralta – Córdoba
- Soldado profesional Camilo Andrés Argel Villadiego
Aguavidas, Montelíbano - Córdoba
- Soldado profesional Ederxander Morales Torres
Montelíbano - Córdoba
- Soldado profesional Luis Eduardo González Hernández
San Bernardo del Viento – Córdoba
Los cuerpos de los uniformados serían recibidos con honores en las próximas horas en el departamento de Córdoba.
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, lamentó el hecho a través de la red social X:
“Lamentamos profundamente el trágico accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo, una noticia que hoy llena de dolor a todo el país. Nos duele la partida de quienes servían a Colombia con honor y valentía. Su entrega por la patria merece todo nuestro respeto y gratitud”, expresó el mandatario departamental.
Claudia Hernández
Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...