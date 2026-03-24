Siete de los uniformados que murieron en trágico accidente aéreo eran de Córdoba

Avión de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó en Puerto Leguízamo

Montería

Fuentes de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional confirmaron que siete de los 69 uniformados que murieron en el trágico accidente aéreo registrado el 23 de marzo en inmediaciones de Puerto Leguízamo, Putumayo eran del departamento de Córdoba.

De acuerdo con lo establecido, se trataba de los siguientes militares, dos eran hermanos:

Más información Ejército Nacional publicó los nombres de los uniformados que murieron en accidente aéreo de la FAC

Soldado profesional Arley Camilo Tordecilla Warnes

Montería - Córdoba

Soldado profesional Daniel Esteban Arias Pérez

Puerto Libertador - Córdoba

Soldado profesional Santiago Andrés Arias Pérez

Puerto Libertador - Córdoba

Soldado profesional Cristián Camilo Baza Tordecilla

Vereda Charruba, Tierralta – Córdoba

Soldado profesional Camilo Andrés Argel Villadiego

Aguavidas, Montelíbano - Córdoba

Soldado profesional Ederxander Morales Torres

Montelíbano - Córdoba

Soldado profesional Luis Eduardo González Hernández

San Bernardo del Viento – Córdoba

Los cuerpos de los uniformados serían recibidos con honores en las próximas horas en el departamento de Córdoba.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, lamentó el hecho a través de la red social X:

“Lamentamos profundamente el trágico accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo, una noticia que hoy llena de dolor a todo el país. Nos duele la partida de quienes servían a Colombia con honor y valentía. Su entrega por la patria merece todo nuestro respeto y gratitud”, expresó el mandatario departamental.