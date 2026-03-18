“Es momento de abrir un diálogo real”: gobernador de Córdoba ante paro minero

Montería

Tras superarse las 48 horas de bloqueo en el sector La Ye, que comunica a Montelíbano con Puerto Libertador, en el sur de Córdoba, el gobernador de este departamento, Erasmo Zuleta, hizo un llamado al diálogo para superar la situación que ha venido afectando la movilidad.

“Hoy hacemos un llamado al Gobierno Nacional, es momento de abrir un diálogo real. Desde la Gobernación estamos listos para ser garantes, para que se escuchen las voces, se construyan acuerdos y podamos avanzar hacia la normalización, manteniendo el orden y la tranquilidad que hasta ahora han prevalecido en nuestro departamento”, expresó a través de la red social X.

“Agradecemos a los manifestantes del paro minero por mantener el corredor humanitario, permitiendo el paso de ambulancias, alimentos y bienes esenciales. Ese compromiso habla de una protesta que cuida la vida. Incluso en medio de las diferencias, sabemos que el camino es el respeto, el diálogo y los resultados para lograr normalizar la situación”, agregó.

Cerro Matoso advierte sobre graves impactos de la protesta:

A través de un comunicado, la empresa Cerro Matoso aseguró que “durante los últimos tres días, la vía de acceso a la operación de Cerro Matoso ha permanecido bloqueada como consecuencia del paro liderado por la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba, situación que ha afectado el desarrollo normal de nuestras actividades”.

“Esta situación impacta los derechos al trabajo y a la libre movilidad de más de 2.000 personas que diariamente se movilizan desde y hacia la operación. Actualmente, cerca de 500 trabajadores directos y contratistas permanecen en la planta sin posibilidad de realizar el relevo de turnos de forma habitual”, informó.

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“Adicionalmente, se encuentra suspendida la salida de ferroníquel hacia Cartagena, así como el ingreso de mineral proveniente de las operaciones de Queresas y Porvenir, en Planeta Rica. De igual forma, está restringido el transporte de insumos y materiales críticos para la operación, necesarios para garantizar la integridad de los hornos y procesos seguros y continuos”, agregó.

Asimismo, Cerro Matoso explicó que esta empresa “es una operación minero-industrial continua que funciona las 24 horas del día. Nuestros procesos, en particular los hornos, requieren operación permanente para preservar su estabilidad térmica y evitar riesgos operativos y estructurales, lo que hace indispensable contar con personal suficiente y el suministro oportuno de insumos críticos”.

“Este bloqueo también ha obligado a la empresa a suspender parcial o totalmente algunos contratos de bienes y servicios, lo que impacta la generación de encadenamientos productivos e ingresos en la región, afectando a un número aún mayor de personas y familias”, aseguró.

El paso bloqueado es el sector La Ye, que es la entrada a Cerro Matoso en el sur de Córdoba.

Admiten tutela contra mesa del paro minero:

El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montelíbano, Córdoba, admitió una acción de tutela instaurada por una ciudadana afectada que alegó el derecho a libre movilidad y al trabajo. En ese sentido, el despacho determinó de manera provisional lo siguiente:

“Decretar la medida provisional solicitada y ordenar a la Mesa Minera Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba que por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, y de manera inmediata, permita la libre circulación a todas aquellas personas que transitan por la vía que de Montelíbano conduce a Puerto Libertador y viceversa”, se estableció en la parte resolutiva.

La medida se habría adoptado en atención a que “se han vulnerado los derechos fundamentales a circular libremente, trabajo y ejercer profesión u oficio, toda vez que reúne los requisitos formales contenidos en los artículos 5 y 14 del decreto 2591 de 1991”.

El despacho también determinó vincular a este proceso a Cerro Matoso, Gecelca, Defensoría del Pueblo, Alcaldía de Montelíbano, Alcaldía de Puerto Libertador y el departamento de Policía Córdoba.

Reacciones del vocero de la protesta:

El líder de la mesa de diálogos del paro minero en el Bajo Cauca y sur de Córdoba, Cristián Incapié, dijo que actualmente mantienen tres bloqueos y aseguró que “se da apertura cada cierto tiempo, dependiendo de la cantidad de carros que haya en el sector. Se le da prioridad a las ambulancias, a vehículos con semovientes, vehículos con combustible y alimentos perecederos”.

“Las jornadas van a transcurrir de la misma manera, no se ha cerrado el comercio, hemos respetado el libre tránsito y no se ha registrado vandalismo”, aseguró el líder.

Este sector ha insistido en que el paro se levantará una vez se instalen mesas de diálogos con el Gobierno Nacional. El gremio exige garantías para las actividades mineras.