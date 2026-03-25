No dejaré que me incendien el país; mostraré lo duro que ‘muerde el tigre’: Abelardo de la Espriella

Este miércoles, 25 de marzo, habló en los micrófonos de Dos Puntos, con Vanessa de la Torre, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien se refirió, entre otras cosas, a un hipotético caso en el que llegue a la Casa de Nariño y otros sectores de la sociedad protesten por este motivo.

La respuesta en la que expresó cómo sería su proceder en ese caso nació de una reflexión que el mismo candidato quiso hacer sobre las coyunturas que vive Colombia. Allí, explicó que todo el mundo conoce de esas problemáticas, pero no cualquiera se atreve a solucionarlos a pesar de conocer y saber cómo hacerlo.

“Todo el mundo sabe cuáles son los problemas de Colombia y cuáles son las soluciones. Eso nos lo indican las reglas de la experiencia, la sana crítica, la lógica, el sentido común. Y si tú no sabes cuáles son los problemas, te metes en el chat GPT y te dicen cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Ya no necesitas un experto de Harvard o de otra universidad que venga a decirte qué hay que hacer”, aseguró.

Lea más: ¿Cómo se financia la campaña de Abelardo de la Espriella? José Manuel Restrepo explica

Sin embargo, explicó que aquí “el tema es quién se atreve a hacer lo que hay que hacer. Porque todo el mundo sabe cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones. El tema es quién tiene el carácter, la valentía, el talante, los cojones para hacer lo que Colombia necesita que se haga”.

Y así, introdujo a su respuesta: “Yo los tengo (cojones, como dijo) para defender a Colombia por la razón o por la fuerza, y lo voy a hacer”.

Entonces, ¿qué hace si hay un estallido social en caso de que gane la Presidencia?

De la Espriella fue puntual: “No voy a dejar que me incendien el país. Y si estos bandidos de la extrema izquierda que quieren incendiar el país el 7 o el 8 de agosto salen a incendiarlo, yo voy a sacar al Ejército a la calle y les voy a mostrar lo duro que muerde el tigre”.

Luego, se le cuestionó si militarizaría el país, a lo que respondió: “No te quepa la menor duda. Ojo, si hay una asonada que pretenda un estallido social, que no es más que terrorismo urbano, saco al Ejército a la calle y contengo eso como manda la Constitución y la ley. La Constitución me da esas atribuciones. La ley lo permite”.

“No soy político ni políticamente correcto”

De la Espriella, así, volvió a enfatizar: “Como yo no soy político ni soy políticamente correcto, voy a decir lo que voy a hacer. Si me tratan de incendiar el país, van a saber lo duro que muerde el tigre y voy a hacer caer, sobre aquellos que quieran destruir Colombia, los bienes, la infraestructura, atacar a nuestra fuerza pública, todo el peso de la ley con mano de hierro, sin ninguna contemplación”.

Lea también: Abelardo de la Espriella cierra la puerta a partidos tradicionales e irá solo a primera vuelta

Y agregó: “En el Ministerio de Defensa voy a tener también un tigre de bengala, como voy a tenerlo en Hacienda, como voy a tenerlo en Educación, como voy a tenerlo en Salud, porque me voy a rodear de los mejores para sacar a Colombia adelante y llevarla al lugar de grandeza que se merece”.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: