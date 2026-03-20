¿Abelardo De La Espriella podría unirse a la campaña de Paloma Valencia? José M. Restrepo respondió
La fórmula presidencial de Abelardo de La Espriella habló en Sin Anestesia de La Luciérnaga sobre la decisión de mantener una campaña paralela a la del Centro Democrático.
El exministro y catedrático bogotano José Manuel Restrepo será, según dictan las encuestas, uno de los protagonistas de las próximas elecciones, como fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella.
Con dos campañas que se ubican a la derecha del espectro político, analistas, expertos y votantes se preguntan por la posibilidad de una alianza entre De La Espriella y Paloma Valencia.
Al estar la candidata del Centro Democrático comprometida por las normas pactadas en desarrollo de la Gran Consulta de la que resultó ganadora, el balón queda en la cancha de De La Espriella y Restrepo.
En La Luciérnaga de Caracol Radio, José Manuel Restrepo explicó Sin Anestesia por qué Abelardo De La Espriella no se suma a la campaña de Paloma Valencia.
Según el exministro, la campaña de De La Espriella se mantiene por el respeto a los electores que han demostrado apoyo a su propuesta de gobierno.
Aunque reconoce su habilidad para “tender puentes” para generar consenso en pos de políticas públicas, Restrepo afirmó que espera acercarse a Paloma Valencia después de las elecciones en las que espera ganar.
“Hay que respetar la democracia y hay amplias posibilidades de ganar en primera vuelta”, resaltó.