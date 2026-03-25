No contamos con el tipo de químico para apagar el incendio que tuvo el avión: Bomberos de Putumayo

Un avión Hércules de las Fuerzas Militares se precipitó a tierra en la mañana del pasado lunes 23 de marzo en Puerto Leguízamo (Putumayo), municipio con acceso limitado en el sur del país. Llevaba 127 personas entre tripulantes, miembros de la Policía y del Ejército, quienes se dirigían a una operación y algunos de ellos tendrían algunos días de descanso luego de esta acción.

Lea también: “Era mi vida entera”: Ivanna, esposa de un militar fallecido en el accidente aéreo en Putumayo

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo, habló con el comandante de Bomberos de Putumayo, Eduardo Sanjuan, quien dio detalles de cómo fue atender esta emergencia.

“Tengo conocimiento del apoyo que hubo del comercio, de la comunidad, exactamente no sé qué tantas personas apoyaron con lo que necesitábamos, con hidratación, pero sí, se vio que llegó bastante apoyo de la comunidad”, dijo el comandante frente al apoyo que tuvieron los habitantes de la zona.

Adicionó que, este tipo de incendios se combate con un químico especial que es espuma. Esto es un líquido inflamable que es gasolina de avión que no se puede apagar con agua pura.

Le puede interesar: “Insinuar que era chatarra es falso, no hay que hacer política con dolor de víctimas”: Duque a Petro

“Nosotros acá somos un cuerpo de bomberos que no contamos con ese tipo de químico. En el momento en que atendimos la emergencia al aplicar el agua, en vez de apagar el incendio, lo que hacía era incrementarlo”, comentó el comandante.

Puntualizó que, aunque cuentan con un vehículo tipo carrotanque con capacidad de 1.800 galones, pero no cuentan con una máquina especial para apagar el incendio.

Accidente del avión FAC:

El comandante del cuerpo de bomberos indicó que ese día, debido a la falta de apoyo económico, de equipos y de personal habían tomado la decisión de hacer un cese de actividades, sobre las 9 de la mañana recibieron una llamada que les indica del accidente del avión, inicialmente pensaron que era una falsa información.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: