A pesar de la heroica atención, el hospital de Puerto Leguizamón lucha contra la falta de recursos
La subgerente científica del Hospital María Angelines en Puerto Leguizamón, Magali Bustos, clama por ayuda: “Necesitamos un fortalecimiento en la red hospitalaria”
A pesar de la heroica atención, el hospital de Puerto Leguizamón lucha contra la falta de recursos
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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la subgerente científica del Hospital María Angelines en Puerto Leguizamón (Putumayo), Magali Bustos, puso de manifiesto la crítica situación que enfrenta el centro médico, a pesar de la heroica respuesta de su equipo ante el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido el lunes en la localidad amazónica de Puerto Leguízamo.
Bustos detalló cómo el hospital, que atiende a unos 32.000 habitantes y es el único público en la zona, logró estabilizar a 60 pacientes heridos en el accidente aéreo, sin registrar ninguna muerte intrahospitalaria.
Según explicó, la emergencia se activó aproximadamente 10 minutos antes de las 10 de la mañana, movilizando a todo el personal administrativo y esencial. La doctora Bustos destacó la capacidad de su equipo, que incluye 22 médicos, 10 jefes de enfermería, numerosos auxiliares, dos tecnólogos en rayos X, odontólogos y fisioterapeutas. Tenía bastante personal dando gracias a Dios, con lo cual logramos resolver esa emergencia que en los momentos nos llegaron", expresó.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...