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A pesar de la heroica atención, el hospital de Puerto Leguizamón lucha contra la falta de recursos

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la subgerente científica del Hospital María Angelines en Puerto Leguizamón (Putumayo), Magali Bustos, puso de manifiesto la crítica situación que enfrenta el centro médico, a pesar de la heroica respuesta de su equipo ante el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido el lunes en la localidad amazónica de Puerto Leguízamo.

Bustos detalló cómo el hospital, que atiende a unos 32.000 habitantes y es el único público en la zona, logró estabilizar a 60 pacientes heridos en el accidente aéreo, sin registrar ninguna muerte intrahospitalaria.

Según explicó, la emergencia se activó aproximadamente 10 minutos antes de las 10 de la mañana, movilizando a todo el personal administrativo y esencial. La doctora Bustos destacó la capacidad de su equipo, que incluye 22 médicos, 10 jefes de enfermería, numerosos auxiliares, dos tecnólogos en rayos X, odontólogos y fisioterapeutas. Tenía bastante personal dando gracias a Dios, con lo cual logramos resolver esa emergencia que en los momentos nos llegaron", expresó.

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Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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