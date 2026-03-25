“Era mi vida entera”: Ivanna, esposa de un militar fallecido en el accidente aéreo en Putumayo

La tragedia del accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, sigue dejando historias marcadas por el dolor. Una de ellas es la de Ivanna Molina, quien perdió a su esposo, compañero de vida y padre de sus dos hijos.

“Perdí a mi esposo, el papá de mis hijos y toda la luz de mis ojos”, expresó entre lágrimas y recordó al hombre con quien llevaba más de cinco años de relación.

Según relató Ivanna en los micrófonos de Caracol Radio, el soldado Alejandro Ramírez llevaba varios días esperando un vuelo que le permitiera salir a permiso. Ante la demora, incluso había considerado viajar por vía fluvial, ya que su matrimonio era días después, pero finalmente decidió abordar la aeronave que terminó en tragedia.

“Él me dijo: ‘negra, ya llegó el vuelo’, y esa fue la última vez que hablamos”, relató Ivana.

Desde entonces, solo quedaron los mensajes con dos chulos, sin respuesta y una incertidumbre que horas después se transformó en dolor ante la trágica noticia.

Este viaje tenía un significado más especial que los demás que había realizado antes, pues, aunque el permiso no era exclusivamente para ello, la pareja ya tenía todo listo para casarse en Fonseca, La Guajira.

“Ya habíamos comprado todo, teníamos todo listo”, contó Ivanna.

Madre de dos niños de dos y cinco años, Ivana asegura que su vida ha cambiado por completo. Actualmente no tiene empleo, ya que su esposo era el principal sustento del hogar. “Mi mente y mi corazón están en blanco”, confesó.

En medio del dolor, Ivanna asegura que el mayor reto que se le viene a su camino, será seguir adelante por sus hijos. Aunque ha recibido acompañamiento inicial por parte de las Fuerzas Militares, su mayor anhelo sigue siendo un imposible: “Yo no quiero nada, solo quiero tenerlo a él”.