Colombia vs Croacia: nóminas probables para el partido amistoso

Todo listo para que la Selección Colombia inicie su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. El grupo de 26 futbolistas trabaja junto desde el martes pasado bajo las órdenes de Néstor Lorenzo y ultima detalles de cara a los dos duelos que tiene programados frente a rivales europeos.

La primera salida será frente a la Croacia de Luka Modric, confrontación que tendrá lugar en el Camping World Stadium de Orlando, Florida. Está programado para el jueves 26 de marzo a partir de las 6:30 de la tarde, hora colombiana.

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Nómina probable de Colombia para el partido amistoso ante Croacia

Teniendo en cuenta que Néstor Lorenzo realizó dos entrenamientos con grupo completo, se espera que el once titular sea similar al que venía actuando en las Eliminatorias sudamericanas, salvo por dos excepciones.

En un primer momento, Camilo Vargas le dejaría su lugar en el arco a Álvaro Montero, figura absoluta de la Liga Argentina con Vélez Sarsfield. Por otro lado, Jhon Córdoba reemplazará al goleador Luis Javier Suárez, a quien se lo cuidará físicamente para manejar cargas.

En este orden de ideas, así formará Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba.

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La idea de no hacer demasiados cambios a la nómina, según explicó Lorenzo en rueda de prensa, se debe a: “Es importante el nivel que traigan los jugadores de sus clubes, pero no es definitivo porque hay jugadores y jugadores. Unos ya están instalados dentro del equipo y siempre han rendido. Queremos que vengan todos de la mejor manera, pero tenemos tiempo de prepararlos a los que ya lo conocen”.

Recuerde que las mejores acciones de este partido las podrá seguir EN VIVO mediante la transmisión por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como por el minuto a minuto en la página web de Caracol Deportes.

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