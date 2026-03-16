¿Kylian Mbappé jugará el partido Manchester City vs Real Madrid en Champions? Repase la convocatoria

¡Se avecina uno de los partidos del año en la Champions League! El Real Madrid visita en Inglaterra al Manchester City en una imperdible llave de octavos de final, la cual va 3-0 en favor del equipo español. Aunque los merengues tienen todo para pasar a la siguiente ronda, Pep Guardiola y los suyos confían en dar el golpe.

PROGRÁMESE ACÁ CON EL PARTIDAZO ENTRE MANCHESTER CITY Y REAL MADRID EN LOS OCTAVOS DE FINAL VUELTA DE LA CHAMPIONS

¿Kylian Mbappé jugará el partido Manchester City vs Real Madrid en Champions?

La principal novedad en el Real Madrid pasa por el regreso de Kylian Mbappé, ausente los cinco últimos partidos del Real Madrid. Completado el tratamiento conservador por el que apostó el club para la recuperación total de su estrella, que tras jugar con dolores desde el 7 de diciembre que se produjo su lesión, se vio obligado a parar el 21 de febrero, perdiéndose así los partidos ante Benfica, Getafe, Celta, Manchester City y Elche.

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Junto con la estrella francesa regresan también Franco Mastantuono, superó la sanción, y Álvaro Carreras. Este último completó una parte del entrenamiento con el grupo, estando ya mejorado de la dolencia muscular en el gemelo derecho que le ha alejado los tres últimos encuentros.

Entretanto, reaparecen, aunque sin opciones de jugar, David Alaba y Jude Bellingham. También son novedad la entrada de los canteranos Jorge Cestero y Mario Rivas, mientras que, tras tener minutos y dar una asistencia ante el Elche, se cae Dani Yáñez. Hasta siete jugadores del Castilla viajan con el primer equipo.

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Respecto a las bajas, se encuentran los lesionados de larga duración Éder Militao, Dani Ceballos y Rodrygo, más Ferland Mendy que volvió a lesionarse en la ida ante el City y la ausencia por un problema muscular en un gemelo de Raúl Asencio.

Convocatoria del Real Madrid para enfrentar a Manchester City

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Trent, Alaba, Huijsen, Rüdiger, Carreras, Fran García, Diego Aguado y Mario Rivas.

Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Jorge Cestero, Arda Güler, Jude Bellingham, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

Delanteros: Vinícius, Brahim, Mastantuono, Mbappé y Gonzalo.