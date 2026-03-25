¿Cómo está Colombia en el historial frente a Croacia? Se enfrentarán este 26 de marzo en fecha FIFA

En el fondo, el Camping World Stadium de Orlando, Florida, en Estados Unidos. Al frente a la izquierda, James Rodríguez; a la derecha, Luka Modric, de Croacia. Fotos: Getty Images.

Cada vez falta menos para que la pelota ruede y se le de inicio al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Para este fin, las diferentes selecciones que tendrán acción en el rentado, se enfrentan a otros combinados para probar e ir seleccionando los jugadores que, finalmente, representarán al país en la Copa del Mundo.

Es el caso de Colombia, que en este cierre de marzo tendrá fecha FIFA en la que se medirá contra dos selecciones europeas que, entre otras cosas, estarán en el Mundial.

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Estas dos selecciones son la Croacia, de Luka Modric; y la Francia de Kylian Mbappé.

Estos partidos forman parte de la serie ‘Road to 26′, un ciclo de preparación que reúne a cuatro combinados nacionales: las tres ya mencionadas, y también Brasil.

Ahora, el primer partido será contra los croatas, y por eso en Caracol Radio le contamos cómo está el historial de la ‘Tricolor’ contra ese combinado europeo.

¿Cómo está Colombia en el historial contra Croacia?

La Selección Colombia, hoy dirigida por el director técnico Néstor Lorenzo, nunca en su historia ha jugado contra el combinado nacional croata, por lo que el partido de este 26 de marzo en Orlando marcará el debut y la apertura de este choque entre ambas plantillas.

Sin embargo, ambas escuadras sí tienen un historial contra selecciones de cada vereda. La Selección Colombia se ha visto las caras en 67 ocasiones contra selecciones europeas, dejando un saldo de 23 victorias, 23 derrotas y 21 empates.

Desde el lado contrario, Croacia se ha enfrentado 14 veces contra equipos de la Conmebol (Sudamérica) y, aquí, está en negativo. Los croatas han perdido 8 veces, han empatado 4 y solo han ganado 2 juegos .

¿Cuándo es el partido de Colombia vs. Croacia por fecha FIFA? Así puede verlo en vivo

Colombia se enfrentará a la Selección de Croacia este jueves, 26 de marzo, en Orlando, Florida, en el Camping World Stadium.

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El partido será a las 6:30, hora Colombia.

Usted lo podrá seguir minuto a minuto en la señal EN VIVO de Caracol Radio y también por la página web.

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