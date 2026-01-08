Amistosos de Colombia contra Francia y Croacia rumbo al Mundial: fechas y horas confirmadas

La Selección Colombia alista lo que será la participación en el Mundial 2026, en el que compartirá grupo con Portugal, Uzbekistán y un equipo que llegará por la vía del repechaje.

Para llegar de la mejor manera a la disputa de una Copa del Mundo en la que sueñan una participación histórica para el país, la Tricolor tendrá dos rivales de peso contra equipos europeos: Croacia y Francia.

Le puede interesar: Bomba en el mercado: Figura de la Selección Colombia podría ser fichado por Manchester City

Si bien ya se había filtrado que estos dos serían los rivales, la Federación Colombiana de Fútbol lo confirmó. El equipo de Néstor Lorenzo hará parte del Road 26, un ciclo de preparación en el que estarán, además de Colombia, Brasil y los ya mencionados europeos.

“Estos encuentros servirán como pruebas de alto nivel competitivo, aportando a la preparación del equipo nacional de cara a los retos del calendario mundial", se lee en la publicación.

Fechas y horas confirmadas para amistosos de Colombia

El partido contra Croacia se disputará en Orlando, Florida, el jueves 26 de marzo desde las 7:30 p.m., en un horario que podría ser modificado y del cual la Federación no quiso confirmar.

Lea también: Néstor Lorenzo: “Ojalá podamos hacer el mejor Mundial de la historia para Colombia”

Por su parte, contra Francia será el domingo 29 de marzo en Washington, Estados Unidos, en principio a las 9:00 p.m. (hora local y misma hora para Colombia)

- Jueves 26 de marzo

Colombia vs. Croacia

Lugar: Camping World Stadium (Orlando, Florida)

Hora: 7:30 p.m.

- Domingo 29 de marzo

Colombia vs. Francia

Lugar: Northwest Stadium (Landover, Maryland)

Hora: 9:30 p.m.

Historial de Colombia contra Croacia y Francia

Contra Croacia, será la primera vez que Colombia se mida en un partido. Por su parte, ante Francia el historial es ligeramente mayor, pues se han enfrentado en cuatro oportunidades, con un saldo de 1 victoria y 3 derrotas.