Así se cotiza el café en Colombia HOY 25 de marzo 2026: Leve baja en los precios

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) ha compartido el informe con el que se regirán los precios de referencia para el café en Colombia este miércoles 25 de marzo de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

La cotización en los mercados y la tasa de cambio del dólar influyen en este grano, que es uno de los productos más representativos del país. De acuerdo con estos, se ajusta directamente el valor interno que reciben los caficultores en el país.

Téngase en cuenta que la FNC es la entidad encargada de regular los precios que se elegirán para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia.

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Precio del café en Colombia para este miércoles 25 de marzo de 2026

De acuerdo con el reporte diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este miércoles 25 de marzo se ubicó en $2,375,000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

Esta cotización representa una ligera baja con respecto al precio del día anterior, martes 24 de martes cuando el precio se situó también en $2,382,000 pesos por carga.

El informe también señala que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este miércoles 25 de marzo se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, manteniendo su valor en comparación a días anteriores.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, miércoles 25 de marzo

En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este miércoles 25 de marzo. Estos son:

ARMENIA : Carga: 2,375,500 // Kilo: 19,004 // ARROBA: 237,550

: Carga: 2,375,500 // Kilo: 19,004 // ARROBA: 237,550 BOGOTÁ: Carga: 2,374,250 // Kilo: 18,994 // ARROBA: 237,425

Carga: 2,374,250 // Kilo: 18,994 // ARROBA: 237,425 BUCARAMANGA: Carga: 2,373,875 // Kilo: 18,991 // ARROBA: 237,388

Carga: 2,373,875 // Kilo: 18,991 // ARROBA: 237,388 BUGA: Carga: 2,376,250 // Kilo: 19,010 // ARROBA: 237,625

Carga: 2,376,250 // Kilo: 19,010 // ARROBA: 237,625 CHINCHINÁ: Carga:2,375,375 // Kilo: 19,003 // ARROBA: 237,538

Carga:2,375,375 // Kilo: 19,003 // ARROBA: 237,538 CÚCUTA: Carga: 2,373,375 // Kilo: 18,987 // ARROBA: 237,338

Carga: 2,373,375 // Kilo: 18,987 // ARROBA: 237,338 IBAGUÉ: Carga: 2,374,625 // Kilo: 18,997 // ARROBA: 237,463

Carga: 2,374,625 // Kilo: 18,997 // ARROBA: 237,463 MANIZALES: Carga: 2,375,375 // Kilo: 19,003 // ARROBA: 237,538

Carga: 2,375,375 // Kilo: 19,003 // ARROBA: 237,538 MEDELLÍN: Carga: 2,374,625 // Kilo: 18,997 // ARROBA: 237,463

Carga: 2,374,625 // Kilo: 18,997 // ARROBA: 237,463 NEIVA: Carga: 2,373,750 // Kilo: 18,988 // ARROBA: 237,375

Carga: 2,373,750 // Kilo: 18,988 // ARROBA: 237,375 PAMPLONA: Carga: 2,373,500 // Kilo: 19,044 // ARROBA: 237,350

Carga: 2,373,500 // Kilo: 19,044 // ARROBA: 237,350 PASTO: Carga: 2,373,500 // Kilo: 18,988 // ARROBA: 237,350

Carga: 2,373,500 // Kilo: 18,988 // ARROBA: 237,350 PEREIRA: Carga: 2,375,375 // Kilo: 19,003 // ARROBA: 237,538

Carga: 2,375,375 // Kilo: 19,003 // ARROBA: 237,538 POPAYÁN: Carga: 2,375,625 // Kilo: 19,005 // ARROBA: 237,563

Carga: 2,375,625 // Kilo: 19,005 // ARROBA: 237,563 SANTA MARTA: Carga: 2,377,125 // Kilo: 19,017 // ARROBA: 237,713

Carga: 2,377,125 // Kilo: 19,017 // ARROBA: 237,713 VALLEDUPAR: Carga: 2,374,750 // Kilo: 18,998 // ARROBA: 237,475

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