Así se cotiza el café en Colombia HOY 25 de marzo 2026: Leve baja en los precios
Conozca los precios del café durante este jueves para kilos, cargas y arrobas.
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) ha compartido el informe con el que se regirán los precios de referencia para el café en Colombia este miércoles 25 de marzo de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.
La cotización en los mercados y la tasa de cambio del dólar influyen en este grano, que es uno de los productos más representativos del país. De acuerdo con estos, se ajusta directamente el valor interno que reciben los caficultores en el país.
Téngase en cuenta que la FNC es la entidad encargada de regular los precios que se elegirán para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia.
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Precio del café en Colombia para este miércoles 25 de marzo de 2026
De acuerdo con el reporte diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este miércoles 25 de marzo se ubicó en $2,375,000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.
Esta cotización representa una ligera baja con respecto al precio del día anterior, martes 24 de martes cuando el precio se situó también en $2,382,000 pesos por carga.
El informe también señala que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este miércoles 25 de marzo se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, manteniendo su valor en comparación a días anteriores.
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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, miércoles 25 de marzo
En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este miércoles 25 de marzo. Estos son:
- ARMENIA: Carga: 2,375,500 // Kilo: 19,004 // ARROBA: 237,550
- BOGOTÁ: Carga: 2,374,250 // Kilo: 18,994 // ARROBA: 237,425
- BUCARAMANGA: Carga: 2,373,875 // Kilo: 18,991 // ARROBA: 237,388
- BUGA: Carga: 2,376,250 // Kilo: 19,010 // ARROBA: 237,625
- CHINCHINÁ: Carga:2,375,375 // Kilo: 19,003 // ARROBA: 237,538
- CÚCUTA: Carga: 2,373,375 // Kilo: 18,987 // ARROBA: 237,338
- IBAGUÉ: Carga: 2,374,625 // Kilo: 18,997 // ARROBA: 237,463
- MANIZALES: Carga: 2,375,375 // Kilo: 19,003 // ARROBA: 237,538
- MEDELLÍN: Carga: 2,374,625 // Kilo: 18,997 // ARROBA: 237,463
- NEIVA: Carga: 2,373,750 // Kilo: 18,988 // ARROBA: 237,375
- PAMPLONA: Carga: 2,373,500 // Kilo: 19,044 // ARROBA: 237,350
- PASTO: Carga: 2,373,500 // Kilo: 18,988 // ARROBA: 237,350
- PEREIRA: Carga: 2,375,375 // Kilo: 19,003 // ARROBA: 237,538
- POPAYÁN: Carga: 2,375,625 // Kilo: 19,005 // ARROBA: 237,563
- SANTA MARTA: Carga: 2,377,125 // Kilo: 19,017 // ARROBA: 237,713
- VALLEDUPAR: Carga: 2,374,750 // Kilo: 18,998 // ARROBA: 237,475
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