Precio del café en Colombia HOY 24 de marzo según la FNC: Leve aumento durante la semana
Conozca también el valor correspondiente a la pastilla de café y la carga de 125 kg para la jornada.
El precio del café en Colombia es un tema de conversación no solo en el sector agrícola, sino también entre comerciantes y consumidores.
Más allá del valor diario que registra el mercado, detrás del comportamiento del grano hay factores económicos y productivos que explican sus variaciones recientes.
El café es uno de los productos más representativos del país y su precio está atado a dinámicas internacionales. La cotización en la Bolsa de Nueva York y la tasa de cambio del dólar influyen directamente en el valor interno que reciben los caficultores en nuestro país.
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Precio del café en Colombia para este martes 24 de marzo de 2026
De acuerdo con el reporte diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este martes 24 de febrero se ubicó en 2,382,000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.
Esta cotización no representa ninguna variación con respecto al precio del cierre de la semana anterior, viernes 20 de martes cuando el precio se situó también en $2.345.000 pesos por carga.
El informe también señala que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este martes 24 de marzo se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, manteniendo su valor en comparación a días anteriores.
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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, martes 24 de marzo
En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este martes 24 de marzo. Estos son:
- ARMENIA: Carga: 2,382,500 // Kilo: 19,060 // ARROBA: 238,250
- BOGOTÁ: Carga: 2,381,250 // Kilo: 19,050 // ARROBA: 238,125
- BUCARAMANGA: Carga: 2,380,875 // Kilo: 19,047 // ARROBA: 238,088
- BUGA: Carga: 2,383,250 // Kilo: 19,066 // ARROBA: 238,325
- CHINCHINÁ: Carga: 2,382,375 // Kilo: 19,059 // ARROBA: 238,238
- CÚCUTA: Carga: 2,380,375 // Kilo: 19,043 // ARROBA: 238,038
- IBAGUÉ: Carga: 2,381,625 // Kilo: 19,053 // ARROBA: 238,163
- MANIZALES: Carga: 2,382,375 // Kilo: 19,059 // ARROBA: 238,238
- MEDELLÍN: Carga: 2,381,625 // Kilo: 19,053 // ARROBA: 238,163
- NEIVA: Carga: 2,380,750 // Kilo: 19,046 // ARROBA: 238,075
- PAMPLONA: Carga: 2,240,500 // Kilo: 19,044 // ARROBA: 238,050
- PASTO: Carga: 2,380,500 // Kilo: 19,044 // ARROBA: 238,050
- PEREIRA: Carga: 2,382,375 // Kilo: 19,059 // ARROBA: 238,238
- POPAYÁN: Carga: 2,382,625 // Kilo: 19,061 // ARROBA: 238,263
- SANTA MARTA: Carga: 2,384,125 // Kilo: 19,073 // ARROBA: 238,413
- VALLEDUPAR: Carga: 2,381,750 // Kilo: 19,054 // ARROBA: 238,175
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