Precio del dólar en Colombia HOY 25 de marzo de 2026: Leve disminución a mitad de semana

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha anunciado los precios por los que se realizará el intercambio de dólares en el país durante la jornada del miércoles 25 de marzo de 2026.

El comportamiento del peso ha estado marcado por el contexto geopolítico global, afectado por la guerra entre Estados Unidos e Israel ante Irán y Líbano, el cual ha generado incertidumbre ante el dólar y el petróleo en los mercados internacionales, añadido a las medidas del Banco de la República de Colombia para controlar la inflación.

El Banrep también menciona que, cuando la tasa de cambio aumenta, significa una depreciación del peso, lo que hace que la moneda colombiana pierde valor y se necesitan más pesos para comprar un dólar.

Este es el precio del dólar en Colombia para HOY 25 de marzo de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará en $3.700,67 pesos (COP) para este miércoles 25 de marzo de 2026. Esto representa una leve disminución respecto a cómo se estaban manejando los mercados el día anterior ($3.704,87 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son:

Bogotá : 3,640 pesos por compra y 3,730 pesos por venta.

: 3,640 pesos por compra y 3,730 pesos por venta. Medellín: 3,600 pesos por compra y 3,750 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,750 pesos por venta. Cali: 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,660 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

3,660 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Qué determina actualmente el precio del dólar en Colombia?

A inicios de febrero de 2026 el Banco de la República anunció el incremento de las tasas de interés en 100 puntos básicos hasta el 10.25%. El objetivo de esta medida es mantener la inflación del peso cercana a un promedio económico estable (en torno al 3% anual, con un rango de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o abajo) para asegurar la confianza de la ciudadanía e inversores extranjeros en la adquisición de bienes y servicios.

Sin embargo, según expertos en economía, el pronóstico de inflación para este año duplica el objetivo, ubicándose cerca del 6.8%. Ante estas presiones, se siguen discutiendo las medidas necesarias para mantener una economía local estable.

También cabe acotar que las tensiones internacionales están afectando la economía mundial, pues, por ejemplo, el cierre del estrecho de Ormuz ha disparado el precio del petróleo en el mundo, lo cual puede afectar incluso a Colombia.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, El presidente de Asocolflores, Augusto Solano, mencionó que cuando el dólar estadounidense tiene una caída de 100 pesos en la tasa de cambio, puede representar menores ingresos por cerca de 250 mil millones de pesos para el sector, en promedio durante un año.

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